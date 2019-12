No hay de qué preocuparse. La falta de recurso para el pago de aguinaldo no tiene preocupado al líder del sindicato de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Joel Heredia. Es tal la confianza en el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, que asegura que el pago se realizará en tiempo y forma, porque en esta administración siempre se les ha cumplido con el pago, que incluso el año pasado se les pagó a buen tiempo, por lo tanto hay la confianza necesaria en que se cumplirá con este derecho que tienen los trabajadores de la Japasa, por lo que al parecer no existe tal incertidumbre para los trabajadores que pertenecen a este sindicato, pero hasta el momento se supo, aunque las autoridades no han comunicado de manera oficial, que ya se logró reunir más de 3 millones y medio que se requieren para el pago de los aguinaldos a los 149 empleados, por lo que la confianza del líder sindical viene con fundamento.

Modificación. Como la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se caracteriza por ser incluyente de propuestas que hace la ciudadanía de Angostura para mejorar en varios aspectos, en esta ocasión no fue la excepción, ya que el moderno y creativo Árbol de Navidad que hace días inauguró su encendido de lucecitas en la plazuela no fue del mucho agrado de los habitantes y así se lo hicieron saber por redes sociales. Algunas críticas fueron tan severas, que la mandataria mejor optó por mandar hacerle algunas modificaciones al árbol, pues ya se desarmó la estructura y se le está colocando más cosas decorativas. A ver si ahora sí le atinan las autoridades municipales y logran comentarios positivos.

Los enroques. Sin mucho ruido la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, realizó algunos cambios en puestos administrativos con la finalidad de lograr que se generen modificaciones positivas en función del trabajo realizado en bien de la ciudadanía. El enroque que hizo fue con Isaac Angulo García, quien antes estaba en el DIF en el área de Procuraduría de la Defensa del Niño, la Niña y el Adolescente, ahora es el nuevo secretario de Presidencia, al sustituir a Javier Rivera, quien actualmente cumple la función de relaciones públicas y comisionado de apoyo en Cabildo. Enroques que se espera le estén brindando frutos a la alcaldesa, quien ha venido predicando con el ejemplo para generar mejores resultados.

Sin convocatoria. En el municipio de Angostura algo no está funcionando con el tema de Cabildo Abierto, dice el regidor por Morena, José Luis Beltrán Astorga, y es que a su decir, no hay aceptación de los ciudadanos cuando se abre una convocatoria para participar en los Cabildos Abiertos. En la pasada sesión que se hizo en la sindicatura de Campo Plata fue nula la solicitud que llegó al municipio, que incluso se hizo con la participación abierta de los ciudadanos, de quienes quisieran hacer uso del micrófono para hacer las peticiones. Beltrán Astorga dice que los habitantes de las comunidades donde se realizan no acuden al llamado a exponer las problemáticas que tienen, sino que el evento por lo general se desarrolla con mayor gente de otras comunidades, incluso la mayoría de los presentes son funcionarios y empleados del propio Ayuntamiento.