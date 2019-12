El clamor. En la desesperación se encuentra un promedio de 365 maestros y maestras de comunidades rurales en Sinaloa por falta de pago desde el mes de octubre. Tan solo para cubrir los gastos de traslado a la comunidad los docentes han tenido que recurrir a préstamos. Las maestras de comunidades de Salvador Alvarado manifiestan estar en una situación crítica porque no cuentan con otro ingreso además de su sueldo mensual. El adeudo a cada maestro es un poco más de 9 mil pesos, más un bono, por lo que exigen una respuesta inmediata del gobernador, si no, recurrirán a paro laboral, ya que al parecer no han encontrado apoyo en el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, que ya se ha tardado mucho tiempo en cumplirle a los formadores de la niñez de los preescolares, por lo que antes de que se tomen acciones más radicales debe buscarse una pronta solución.

Sin resultado. En donde también no se ha recibido la respuesta deseada en el tema de participación social con el tema de Cabildo es en los municipios de Salvador Alvarado y Mocorito. El pasado 28 de noviembre estaba contemplado a las 12:00 horas el cierre de la recepción de las propuestas de participación ante Cabildo Abierto, pero lo más lamentable es que no había ninguna solicitud de participación, a lo que más de algún regidor comentó que no sabían qué iba a ser con ese Cabildo Abierto. Mientras que en Mocorito parece que todo tiene producción, porque a los ciudadanos que quieren hacer uso del micrófono les dan un papelito, el cual deben de leer y explicar según su petición, pero en donde se les saltaron los ojos es en la comunidad El Valle, donde un ciudadano dijo en el micrófono que no leería el guión que le habían dado, que pocas veces eran escuchados por las autoridades, para que les dijeran qué decir, y soltó todo su sentir y necesidades del pueblo, por lo que de plano las autoridades deberán establecer una buena estrategia para que funcionen.

Todavía en pláticas. En Mocorito todo fue algarabía y felicidad cuando se hizo entrega de los camiones de uso educativo para alumnos que vienen de comunidades a estudiar diferentes niveles educativos, sin embargo, la alegría les duró muy poco, porque durante el mes de octubre, luego de una revisión del personal de Vialidad y Transportes, se indicó que los cinco camiones que habían llegado carecían de seguros, por lo que se detuvieron al no cumplir con este requisito. Desde entonces se han puesto a trabajar, y la jefa del Departamento de Vinculación Educativa, Florina Castañeda, asegura que se sigue trabajando y haciendo ajustes para lograr la compra de los seguros, con el fin de que para el 2020, en el lapso del primer semestre, se pueda concretar la compra de estos seguros de parte del municipio.

Se adelantaron. En el municipio de Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez invitó a todos los regidores al banderazo de inicio del Operativo Guadalupe-Reyes, y algunos de ellos se comprometieron a estar presente, pero lamentablemente ni uno estuvo, seguro no porque no hayan querido, sino porque Montoya Martínez, a petición de los elementos del Ejército que tenían otros compromisos, tuvo que adelantar el evento para las 10:00 horas. Por lo repentino del cambio la alcaldesa ya no tuvo oportunidad de avisarle a sus ediles, quienes se perdieron la oportunidad de aparecer en la fotografía del recuerdo, pero esto no es nada nuevo, ya que contados son los regidores que sí van a la mayoría de los eventos que los invita Montoya Martínez, pero aquí tienen un buen pretexto para justificar su inasistencia.