Más vale prevenir. La administradora de la caseta Cuatro Caminos, Claina Valdez, dijo que apenas ayer se dio inicio el operativo de seguridad en las casetas para la llegada de los paisanos. Pero algunos elementos federales ya aprovecharon para hacer su agosto y a algunos paisanos hasta los dirigían a un lugar más solo para pedirles dinero a cambio de los papeles de sus propios vehículos. Incluso los mismos visitantes señalaron que los molestan mucho durante el camino, y que más que protegidos, los paisanos se sienten perseguidos por la justicia mexicana, que solo busca sacarle dinero a los mexicanos que visitan de nueva cuenta su país. Señalaron que así no les dan ganas de salir de vacaciones.

Solo una semana. Quedó aclarado por el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez que en vacaciones decembrinas seguirán oficinas abiertas en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado para la atención a la ciudadanía, excepto los días 25 y 1 de enero. Por ley los servidores públicos tienen derecho a una semana y a decidir si toman las vacaciones o no, pero a los regidores quién los vigila, si el resto del año pocos asisten a la oficina a hacer presencia al menos unas horas. Y en este periodo vacacional fácilmente se pueden dar el lujo de tomarse las vacaciones de más de una semana que indica el reglamento, y no pasa nada, no hay nadie quién los regule o les ponga una línea o meta de trabajo, van si quieren, trabajan si quieren, etc.

El mismo mensaje. Cada periodo vacacional el mensaje de rondines y vigilancia es un tema muy común en la voz del jefe de los Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas. Siempre asume como responsabilidad de los padres que deben de hacer rondines, así como las familias que viven cerca de los planteles, y pareciera que esta estrategia nomás no les funciona, debido a que cada regreso de clases algún plantel de la región del Évora se enfrenta a la problemática del robo de los equipos, sobre todo de cómputo, por lo que la estrategia deberá ser modificada con el fin que el esfuerzo que realizan tanto padres de familia, maestros y directivos para hacerse de mejoras tecnológicas, no se pierda por hurto tan fácilmente.

¿Y la transparencia? Es lo que Alfonso “El Güerito” Acedo tanto ha pedido y no se la han entregado, y es que resulta que tiene varios días que ha hecho la solicitud al Gobierno Municipal de Mocorito, que encabeza Guillermo “Memito” Galindo Castro, la transparencia en la aplicación del recurso del predial rústico, con el fin de ver, a decir de él, que el recurso sea bien aplicado y no se vaya a la bolsa izquierda. En su insistencia hace valer su derecho a la información, y les aclara que hay una incongruencia cuando el municipio se considera el número uno en transparencia, y cuando un ciudadano que aporta con su pago al IPR nomás no hay una respuesta que respalde su claridad en la ejecución de los recursos.