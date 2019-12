Por mérito. Recientemente en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se dio a conocer que falta regular la forma en que se han venido otorgando nombramientos de rango a algunos policías municipales. Esto fue señalado por el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, al exponer que existen casos de policías que son comandantes de grupo y no cumplen los requisitos que establece el reglamento para ocupar dicho puesto. El presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez reconoció dicha situación y se comprometió a poner orden en este tema, y dijo que se le dará puntual seguimiento para que los ascensos sean por mérito del desempeño realizado día a día y no por relaciones de afecto o amistad. Este pendiente se suma a otros más que se tienen en materia de aplicación del reglamento municipal, por lo que la autoridad no deberá sumar al archivo este tema.

En la oscuridad. A diferencia de lo que hacen los otros módulos de riego de la región del Évora, como el V-II, 74-1 y 74-2, que actúan con total transparencia en sus actividades, el V-I, que está ubicado en la sindicatura de Chinitos, Angostura, no figura, no se sabe qué proyectos tiene en marcha en beneficio de sus usuarios ni cuál es su plan de trabajo. Su mesa directiva, encabezada por Vicente Nieto Sánchez, se desarrolla en lo oscurito, como queriendo ocultar muchas cosas. Solo basta recordar que cuando se presentó el proceso de elección donde ganó la Planilla Verde, no le permitieron el acceso a la prensa, incluso algunos periodistas lamentablemente recibieron empujones. ¿A poco el módulo V-I anda tan mal que le conviene mejor estar lejos de los reflectores?

Deja la regiduría. El aún regidor del Ayuntamiento de Mocorito, Claudio López Camacho, está decidido a dejar su cargo de manera indefinida para luchar por ser el próximo dirigente del SNTE 53, por lo que comentó que en caso de que no ganara la dirigencia, no sabe si regresará al cuerpo de regidores. El interés tiene pies, y el edil ve mejores beneficios con los docentes, por eso es posible que el morenista no vea posibilidades de subir a la presidencia municipal y prefirió inclinarse más hacia su profesión.

Se hará un doble esfuerzo. Aunque se había dicho que había dos personas interesadas en invertir en la construcción de un hotel en el municipio de Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez explica que se ve complicado el panorama, pues tras el estudio de factibilidad que realizó el empresario interesado, no se tuvieron resultados positivos. Ante tal situación, la mandataria angosturense asegura estar comprometida con esto, pues el turismo puede representar un mayor crecimiento económico para el municipio y con el panorama actual se tendrá que hacer un esfuerzo doble para llegar a concretar la construcción de un hotel.