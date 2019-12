Rumbo a marzo 2020. La renovación del secretario general de la sección 53 del SNTE, que hoy liderará Fernando Sandoval Angulo ya se encuentra a la vuelta de la esquina, en el mes de marzo del 2020, y ante ello no solo el profe Rafael Gastélum, sino que también Claudio López ha alzado la mano y dice querer buscar la dirigencia, y para estar listo anunció su separación del cargo como regidor en Mocorito por Morena. Mientras que al interior del grupo Encima no aparece quién será el candidato que busque ganarse el voto de la clase sindical magisterial, pero ya se habla de una unidad. Sin embargo es de reconocer que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto a la reforma de la Ley Federal del Trabajo que establece la democratización de la vida sindical y con base en su vigencia que la elección de las nuevas dirigencias sindicales deberá ser mediante el voto personal, libre, directo y secreto como establece en el artículo 371 de la misma reforma, es el tema que más adolece a la clase sindical en el poder actualmente, debido a que con el voto universal y no por delegados como se venía estableciendo habrá muchos rencores de antaño que pudieran aparecer y destronarlos de una vez por todas, de ahí que el miedo los ha llevado a reforzar el tema de la unidad y todo lo logrado hasta el momento a decir de ellos para el sindicalizado.

Que no se tiren la bolita. No se combaten las problemáticas simulando y, como pocas veces, en cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado se reconoció que algo no está funcionando en las estrategias de prevención de abusos a niños, niñas y adolescentes, así como en las tareas que implica la atención a este sector. El tema salió a relucir ante un caso reciente que acaparó la atención de los medios locales. Quien tomó la palabra fue la regidora Laura Patricia Dautt Reyes y fue directa al señalar a la titular del Sistema para la Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio, Karina Romero, al referirse a que ante un caso que de manera personal ha estado acompañando no recibió la atención ni el seguimiento esperado y dijo: “que no se tiren la bolita”. Con esa frase ejemplificó la falta de coordinación en las dependencias involucradas, a lo que el alcalde respondió que se realizaría una reunión a la brevedad para evaluar en qué se necesita reforzar el trabajo que se ha venido realizando.

El acierto. Como el ave fénix se levantaron los sectores ganaderos de la región pese a recibir varios golpes, primero el dejarlos sin un mayor presupuesto con la reasignación de participaciones en el informe del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, al quedarse fuera del estatus sanitario de la USDA y luego cuando ni siquiera fueron objetos de supervisión. Sin embargo la intención de sumar para mejorar los llevó a encabezar la Primera Feria Ganadera de la región del Évora, feria que a decir del presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Roberto Sánchez Castro, llegó para quedarse.

El logro. Con mucho esfuerzo lograron superar la meta que se tenía estipulada en la colecta de Bomberos 2019, con la que se pretendía obtener más recursos y poder solventar algunos gastos, deudas y otras necesidad que se tienen en esta institución. El comandante de Bomberos Mocorito, Valentín Alapizco Arce, informó que solo buscaban rebasar la cantidad de 30 mil pesos, la cual se recabó el año pasado, pero gracias al buen trabajo llegaron a la cantidad de 61 mil pesos, con lo que podrán cerrar el año con finanzas sanas.