Del dicho al hecho. Con la programación de las salidas de las vacaciones decembrinas en los municipios ya se preparan y alistan el rol de quiénes saldrán primero y quiénes después. En Mocorito la oficial mayor Ylsa Espinoza señaló que el objetivo es no dejar solas las oficinas y que los ciudadanos no queden sin ser atendidos. Pero esto es precisamente lo que están buscando los ciudadanos del Pueblo Mágico, porque es tan mágico, que los funcionarios desaparecen en plena jornada laboral, ahora con más razón cuando se esté de vacaciones. Aseguran que si recorren en un día normal la Presidencia Municipal, no se encuentran ni con regidores, ni funcionarios, menos con el alcalde Guillermo Galindo Castro, quien de pura casualidad salió a hacer gestión a la capital del estado o salió a Estados Unidos.

Sin mayor desarrollo. Aun cuando el municipio de Angostura cuenta con todas las bellezas naturales, en las que resaltan sus bellas playas, aun cuando su agricultura y ganadería son reconocidas a nivel nacional, por la exportación de diferentes productos, se queda lejos de poder contar con un hotel que abra el primer paso a la búsqueda del desarrollo por la vía turística, lo que habla que los esfuerzos que encabezan las autoridades municipales, que comanda Aglaeé Montoya Martínez, deberán ser redoblados para que los inversionistas se animen a sumar en bien del municipio, y no pase como la intención que se tuvo de instalar un hotel pero debido a los números tan lamentables que se tienen los estudios no favorecieron para la construcción.

Sin consciencia. Pese a que no hay registro de quejas por obstrucción en la vía pública, causada por los comerciantes del Pueblo Mágico de Mocorito, la oficial mayor Ylsa Espinoza dijo que esto no puede ser permitido, más aún en estas fechas, porque es cuando más afluencia tienen. Lo único malo es que con palabras las cosas no se pueden resolver, y se requiere de mano dura para que se haga consciencia, porque aseguró la oficial mayor que esto ya se hizo una costumbre y será muy difícil hacer entrar en razón a los vendedores que ya se apropiaron de la banqueta. Pese a esta situación, la funcionaria no sabe qué se puede hacer, debido a que no hay quién se haya quejado directamente. Y como bien lo dice, ya es costumbre y será casi imposible que ésta se erradique de la noche a la mañana.

Falta un plan. Este año se otorgaron tres permisos provisionales de venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Salvador Alvarado y uno más que falta por regularizarse. Pero el punto aquí es la estrategia que se está implementando para evitar afectaciones a los vecinos de los establecimientos como los expendios. Un grupo de regidores le planteó dos casos al presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, del consumo en la vía pública en expendios de las colonias La Gloria e Insurgentes, donde un grupo de asiduos bebedores tiene hasta su espacio fijo para reunirse, lo que ha generado molestias en los vecinos que transitan por esas zonas, ya que incluso las personas hacen sus necesidades, dijeron los regidores, por lo que aquí se requiere un mayor orden, por lo que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gerardo Cervantes, deberá atender este problema con un plan y no solo con rondines a los lugares.