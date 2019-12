En incertidumbre. En el Ayuntamiento de Angostura se corre fuerte el rumor de que el próximo día 20 muchos trabajadores, al igual que algunos funcionarios de primer nivel, saldrán de vacaciones y tal vez lamentablemente sean indefinidas para muchos de ellos, ya que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez necesita recortar personal porque se invierte mucho en pago de nómina, y de esta manera se podrían dar los despidos. Se sabe que el Ayuntamiento tiene en nómina 687 empleados, cifra mayor a la que tenía “Chenel” Valenzuela en su administración, y eso está acarreando problemas financieros. Hay que esperar para ver si se da el despido masivo de empleados y las consecuencias que esto traerá, ya que seguro muchos de ellos no se irán conformes.

Las posadas. Dulces, pastel y alegría es lo que reparte la diputada Lupita Iribe Gascón en cada rincón de los pueblos más alejados de su natal Badiraguato. Pareciera que el trabajo por querer ser y colocarse en la silla presidencial la han llevado a mantener muy activa su agenda de visita a todos los pueblos. Se dice que no tiene rival, luego que la directora de Turismo, Luz Verónica Avilés Rochín, se ha mostrado en apoyo abierto al partido Morena, y es que ésta ve lejos la posibilidad que la candidatee el PRI a la alcaldía aun cuando el trabajo que ha hecho la respalda por toda la serranía de Badiraguato, pero de que le da una cátedra de cómo organizar sus posadas se la da a la diputada.

Sin que les duela. En la región del Évora el tema de la ecología es un punto que se trata de segunda o tercera mano, sin interés ni deseos por generar una ecología amigable con el medio ambiente. El día de ayer EL DEBATE en su edición impresa publicó el daño ecológico que se genera al medio ambiente por productores que sin consciencia generan la quema de frascos de agroquímicos, sin que la Junta Local de Sanidad Vegetal, que comanda Mario Urías, establezca sanciones que dejen enseñanza para quien cometa este crimen ecológico, por lo que duele poco, y a lo mucho es comentar que es una práctica que se viene haciendo cuando las canastillas utilizadas para depositar los envases se llenan, pero de ahí a la aplicación de una sanción, no hay nada.

Tema aparte. En este Día Internacional del Migrante es preciso exponer un tema que ha sido tratado de manera parcial y no de fondo: la población migrante. Personas y familias que pasaron de congregarse exclusivamente en las vías del ferrocarril a la altura de la colonia San Pedro, a pedir ayuda en cruceros de la ciudad, en las entradas de tiendas departamentales y en las calles del primer cuadro del Centro. Es de reconocer que la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Pier Angely Camacho de Ortiz, ha realizado acciones de ayuda y ha atendido la solicitud de apoyo a las personas que realizan una labor altruista, lo que no forma parte de un programa permanente de atención. Por su parte, el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez tampoco le ha querido entrar al tema como parte de la política de desarrollo municipal. La realidad es que Guamúchil es un punto de tránsito y la presencia cada año es visible, por lo que este no es un tema que debe ser tratado aparte sino con mayor atención.