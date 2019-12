Falló en el intento. En el Ayuntamiento de Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ha realizado fusiones de algunas direcciones, tal es el caso de Obras Públicas, que hoy también se hace cargo de los Servicios Públicos, y las responsabilidades recaen en César Zavala, es por ello que muchos se preguntan dónde quedó Salvador Mejía, quien era el director de Servicios Públicos. La lógica indica que ya no es necesario en la Comuna, por lo tanto sería un funcionario menos en nómina, pero cuál fue la sorpresa, cuando la alcaldesa lo intentó despedir y rápido intercedieron por él algunos grupos políticos y, por compromisos que había, calmaron a Montoya Martínez. Si aún Salvador Mejía se mantiene en el Ayuntamiento, ¿qué es lo que hace, o acaso está ganando sin trabajar?

Inconformes con la vigilancia. Los pescadores ribereños de la bahía Santa María, en Angostura, se encuentran inconformes debido a lo que señalan como un mal trabajo de vigilancia por parte de la Conapesca, y es que aseguran que se beneficia a tales y cuales al dejarlos trabajar en la captura del camarón caqui durante la noche a pesar de que aún está en veda esta especie. Aseguran que los inspectores no actúan de la misma manera con todos los que se aventuran a capturar la especie durante la noche y solamente para unos cuantos aplican el reglamento, por lo que piden suelo parejo para todos.

Predicaron con el ejemplo. A la Junta Local Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral, presidida por el vocal ejecutivo Juan Francisco Cancino Lezama, no le quedó de otra más que reconocer la impugnación interpuesta por la madre de un niño participante en la elección del representante del Parlamento Infantil, porque no se apegaron a las bases de la convocatoria y se nombró a una alumna de sexto grado, cuando el requisito indicaba cursar el quinto grado. Este errorcito técnico tuvo una mayor repercursión, porque siendo un instituto que aboga por el apego a la normatividad, aquí aplica la frase de que "se les barrió feo", ya que no se justifica que ni los propios directivos encargados de organizar una elección del Parlamento hayan incurrido en tremendo error, y para predicar con el ejemplo no ignoraron la solicitud apegada a la norma, por lo que después de días de proceder con el trámite, emitieron la resolución y retiraron el nombramiento de la alumna ganadora para reconocer al suplente como el representante infantil.

Sí funciona. Quienes ya se dieron cuenta cómo funcionan las cosas para que sus ingresos incrementen son los comerciantes de Angostura, pues según dijo la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el municipio costero, Liliana Camacho Mejía, con la instalación de la verbena navideña, desde hace aproximadamente una semana han visto que sus ventas han ido en aumento, y todavía faltan los días más fuertes, por lo que asegura que buscarán la manera de hacer este tipo de ventas de manera constante. Tal vez les faltaba un empujoncito para aterrizar estrategias que pudieran darles un mejor resultado.