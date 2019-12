Las peticiones. La ciudadanía angosturense exigió al gobierno que encabeza Aglaeé Montoya Martínez que apoyaran con fumigaciones y poder combatir el dengue, por lo que la alcaldesa dijo estar dispuesta, pero reconoció que en este tema a la ciudadanía aún le falta mucho por aportar para estar en la prevención constante con la limpieza de patios y jardines. Así que señaló que cederá a las peticiones hechas para la fumigación pero que esto no servirá de nada si no se combate de raíz el problema, y es con la limpieza. Lo que indica que Montoya Martínez espera que la sociedad colabore a como exige y que no solo estiren la mano para pedir. En repetidas ocasiones la alcaldesa ha dejado muy en claro que cuando los habitantes piden, también deben dejarle algo de provecho al municipio.

Señales de vida. Será hasta este sábado que la nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Bertha Elena Calderón Soto, rendirá protesta, luego que ganara la elección interna en el pasado mes de julio. Al parecer el partido empieza a manifestar sus primeras señales de vida después de meses de inactividad y de haberse mantenido en las sombras por la escasa presencia pública desde que se anunciara a la nueva dirigencia. En este tiempo de la sucesión del poder la militancia no se ha hecho notar en comparación del resto de los comités. Lo que sin duda son puntos en contra para el fortalecimiento del partido. Habría que darle tiempo al tiempo para conocer cómo se levantará la estructura panista con la nueva dirigente.

Solo en impulso ciudadano. Aun cuando la alza de paso de migrantes por esta ciudad ha incrementado de manera considerable en los últimos meses del año, no hay mucho apoyo o impulso de los gobiernos Municipal y Estatal al primer intento de construir la primera casa del migrante, la cual sirviera como una estancia de paso para quienes tienen hambre o desean descansar, por lo que este interés solo ha quedado en los ciudadanos que ha sido movido por Daría Valenzuela. Sin embargo, es de reconocer que no se tiene una estrategia ni acciones que permitan el paso por el estado, y en este tema falta mucho por hacer.

El apoyo. Aun cuando el Sistema DIF de Mocorito no ha establecido una estrategia de apoyo, el director de Turismo, José José Norzagaray, anunció que lo recaudado por la asistencia de los visitantes y turistas a los campos de girasoles será para el Sistema DIF. Dijo que en los años anteriores ya se ha entregado apoyos a Cruz Roja y Bomberos, por lo que ahora con el recurso se buscará contribuir para que el DIF siga apoyando a más gente que acude a pedir por alguna necesidad apremiante.