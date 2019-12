Con broche de oro. Las regidoras del municipio de Salvador Alvarado cerraron con broche de oro la última sesión de cabildo, sin ningún informe de comisión ni una propuesta relevante más que la petición de contar con un estacionamiento exclusivo. Solicitud que hiciera al presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez la regidora Laura Patricia Dautt Reyes, que es probable que la señora ya no quiera caminar ni una cuadra más para llegar a la oficina de los regidores, y aunque encontró cierto respaldo de sus compañeros que les agradó la idea, quien quiso dejar en claro que este no era el problema más importante que se debe de presentar en cabildo fue la regidora Luz Zita Vizcarra Burvoa y le dijo que ojalá esos espacios se ocuparan todos los días por los regidores, porque por más que se les busque no se les ve a diario. Pero ya hablando de trabajo y resultados de las ediles no hay mucho como informe de comisiones o dictámenes, las regidoras no presentaron una lista que valga el esfuerzo de sus trabajos. Sus resultados fueron muy pocos este año en comparación con los regidores. Si revisamos caso por caso, las ediles Diana Chimal, Nora Sosa, Laura Patricia Dautt Reyes y Luz Zita Vizcarra Burvoa, se pueden encontrar pocas propuestas y resultados.

¿Gabinete nuevo? De concretar Guillermo Galindo Castro el cambio de funcionarios en las principales áreas del Ayuntamiento de Mocorito, sería este una buena sacudida que le da al árbol en el municipio, debido a que los funcionarios ya vienen trabajando desde el primer periodo de “Memito”. Aun cuando se encuentra valorando la situación, el desempeño y los resultados arrojados, el objetivo es buscar y dejar gente que le brinde resultados a la actual administración. Esta decisión va encaminada a los nuevos brillos que deberán generar en el municipio rumbo al 2021, por lo que los cambios serán decisivos y en búsqueda de resultado electoral, toda vez que en Mocorito las aguas se mantienen en calma sin embargo por debajo los movimientos y traiciones se generan para favorecer intereses.

Un menudito para celebrar. En el plantón que se encuentra en los terrenos agrícolas en conflicto desde hace algunos meses, ya gente aprovecha que tiene tiempo en espera del resultado final del gobierno del estado hasta para celebrar su posada. Eso sí, el líder del grupo, Sidronio Montoya Castro, asegura que la tensa calma los ha llevado a establecer rol de guardias mientras el resultado definitivo llega, pero que no pierden la esperanza que les den un resultado como marca la ley.

El programa. Autoridades municipales fueron partícipes del evento que se realiza todos los años, en el cual cientos de niños acuden para recibir algún regalo de parte de los ciudadanos, obsequios que son entregados a través del programa Santa Claus de un Niño. Resaltó la presencia del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien fue patrocinador de un pequeño que requería de su apoyo para pasar feliz esta Navidad. Esto simboliza un acto de bondad y de empatía de parte de él, así como también del regidor Marco Antonio López, quien encabezó como presidente del Club de Leones Guamúchil Centro la edición 28 de este programa.