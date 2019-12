La relación navideña. Quien aprovecha la época navideña para fortalecer los lazos de amistad es el director de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo en el Gobierno del Estado, Óscar Camacho Rodríguez, quien no se ha perdido ningún encuentro, posada o reunión decembrina que se organiza en colonias y comunidades por su Partido Revolucionario Institucional. Si bien es cierto que en su encuentro apapacha y saluda a la gente, más de alguno le hace el comentario que ya vienen las elecciones y que lo están esperando, a lo que él sonriendo les da las gracias, pero nunca ha negado de manera rotunda el deseo por abandonar al tricolor en Mocorito. La espinita le quedó muy clavada y pareciera que no dejará en duda que tiene las ganas de poder quitársela.

Sin reacción. ¿Y la Dirección de Ecología en Angostura? ¡Bien, gracias! Pareciera que el responsable del área, Abelino Angulo Angulo, no conoce hasta dónde llega su facultad, mucho menos qué acciones debe tomar con respecto al gran foco de contaminación, porque la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, que dirige Mario Urías Cuadras, asegura que no les compete a ellos imponer una sanción, que es a Ecología, y hasta asegura tener al responsable, pero no ha presentado alguna denuncia con su respectiva evidencia. Y esto es cuento de nunca acabar.

No hay para cuándo. Supuestamente la planta potabilizadora de Mocorito iba a quedar terminada para estas fechas, que según solo faltaban los detalles, pero el detalle es que a la fecha siguen haciendo trabajos que supuestamente son necesarios, y para acabarla de amolar ahora el mensaje que da el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, (JMAPAM), es que quedará hasta entrando el año. Son tantas las largas que han venido dándole, que ya no se les cree, y se pudiera esperar que llegue enero y sigan dándole más largas. Pero en fin, la fecha pasa a segundo término, siempre y cuando la pongan a funcionar rápido, por el bien de los usuarios que están pagando y no cuentan con un servicio de calidad.

El recorte. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, ya tiene en la mira algunas de las áreas donde se realizarán los ajustes correspondientes en los primeros meses del año. Pero aún no ha confirmado cuáles son las direcciones donde se realizarán algunos despidos ni cómo se determinará qué funcionarios deberán dejar puestos. Lo que sí confirmó es que será necesario el recorte de personal, pero “no es fácil despedir a alguien”, reconoció. Estos ajustes para lograr una administración con mayor eficiencia deben ir más allá de los recortes y que se implemente a fondo el tan mencionado programa de austeridad desde el inicio de su administración, para que las cuentas vayan saliendo mejor el próximo año, que se augura más complicado.