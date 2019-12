Duras acciones. Al interior del Partido Acción Nacional su nueva líder en Salvador Alvarado, Bertha Elena Calderón Soto, tendrá que trabajar no solo en recuperar la confianza de la militancia, sino en fortalecer el compromiso, porque en un recuento de lo que se tiene al interior de las arcas del partido no hay mucha “cacharpa”, lo que no permite realizar alguna acción de reactivación, porque lo que menos tienen son aportaciones de las participaciones, mucho menos el pago de la cuota partidaria que tiene la militancia. Situación que la pone en desventaja y en la necesidad de ir tocando puertas para que además que se acerquen, empiecen a realizar los pagos de cuota y negociar cómo quedarán con los pagos retrasados. Por lo que las acciones deberán ser concretas, porque no tarda más de algún militante queriendo ser parte de la planilla de candidatos.

Entre sonrisitas. Sin decir nada y a la espera de los tiempos electorales, menos se atreve a decir de esta agua no he de beber, es como se encuentra la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Obrero y de Trabajo de Previsión Social en el Congreso del Estado, Magaly Inzunza, cuando se menciona el tema de equidad de género para la definición de candidaturas. Y tratándose de Salvador Alvarado, no le hace el feo en caso que se pueda definir, y aunque desde hace algunos ayeres radica en Culiacán, sus raíces las tiene en Terrero de los Guerrero y pudiera colocarse en la lista.

La presión. Ricardo Angulo García, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, anda que no se la acaba, por todos lados le llueven reclamos y exigencias de un mejor servicio de drenaje y agua potable. Recientemente solucionó fugas de aguas negras en el campo pesquero La Reforma, pero de inmediato surgieron otras en Alhuey, y la ciudadanía también le pegó de gritos. Por más esfuerzos que realiza no logra cumplir con las demandas, y esto porque la tubería ya no sirve, está colapsada. Sin duda el mejor regalo de Navidad que Ricardo Angulo pudiera recibir es que le confirmaran la aplicación de un proyecto para rehabilitar todas las partes que están en muy mal estado. Hay que esperar, porque se le podría cumplir, ya que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez es muy buena para las gestiones.

Sin control. En reiteradas ocasiones el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, ha reconocido lo complicado que resulta regular el cierre de calles por la organización de fiestas familiares, y en estas fechas de posadas y fiestas decembrinas el descontrol es evidente y no hay estrategia que valga para evitar las afectaciones a terceros. Esta práctica que se convirtió en tradición no se ha podido regular pese a los esfuerzos de las áreas de Acción Social y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Hasta el momento no se ha informado cómo se está aplicando el reglamento en este tema y cuántas personas han sido sancionadas por tener sus fiestas en la vía pública. Lo que sin duda repercutirá en un futuro, cuando este problema desate un conflicto entre vecinos, por lo que la autoridad debe actuar en consecuencia y prevenir antes que lamentar.