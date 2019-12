Sin bajar la guardia. En algunos cruceros de la ciudad se observó la presencia de vendedores de productos de pirotecnia como las llamadas cebollitas, a plena hora del día. Y aunque las autoridades competentes ya detuvieron a una persona, de acuerdo al último reporte que se tiene, no está de más que se mantenga la vigilancia constante en los puntos de mayor afluencia de tránsito, donde es más común la venta, porque como dice la campaña Cero Pirotecnia, esto se logrará con una sólida coordinación y que los elementos de Seguridad Pública no omitan proceder al detectar a los vendedores, y que la Coordinación de Protección Civil, al frente de Luis Alberto Gastélum Camacho, no baje la guardia en los recorridos de supervisión, para que el buen récord que se mantiene desde hace dos años de cero afectaciones por uso de pirotecnia se mantenga.

El trabajo. Mocorito le pone el ejemplo a Salvador Alvarado en el servicio de recolección de basura, el cual aumentó bastante en estas fechas navideñas. El director de Servicios Públicos de Mocorito, Héctor Prado, informó que los 20 empleados trabajaron en estas fechas que son de las más fuertes del año, mientras que el director de Obras Públicas de Salvador Alvarado, Hugo Soto Mata, señaló que solo tuvo disponible un camión con cuatro personas a bordo para hacer el trabajo en toda la ciudad, acción que no ayudó para cubrir gran parte del territorio. Mocorito teniendo menos unidades y personal puso todo de su parte para evitar que el trabajo se acumulara, pero en Salvador Alvarado solo hicieron guardia como para decir que sí se trabajó.

Si no se mueve no sale en las fotos. Muy temprano llegó la diputada por el Distrito 05 con cabecera en la ciudad de Culiacán, Magaly Inzunza Valenzuela, al auditorio 27 de Febrero para el acto de entrega de la Medalla al Mérito Social al maestro Felisardo García Rojo. Llegó, se tomó la foto, se asomó al escenario y al percatarse que no estaría el alcalde porque los tiempos no le daban por atender al gobernador, se fue más que inmediatamente. Ya no hizo el recorrido por los mercados, pero sí llegó al acto de arranque de la construcción del Colector de la avenida Ferrocarril. Estas apariciones de Magaly no son de oquis, porque tiene unos meses que su intención es por que la vean y la conozcan en Salvador Alvarado, y pregonar que tiene sus raíces en Terrero de los Guerrero no tiene otra cosa que un deseo por ser tomada en cuenta para el siguiente proceso electoral. ¿Qué? No se sabe aún, pero más vale decir aquí estoy, que perderse la oportunidad, ya lo ha hecho en varias ocasiones al ceder su intención, pero todo parece indicar que en esta ocasión no bajará la guardia.

El maestro. Un acierto fue el que se tuvo el día de ayer al entregarle la Medalla al Mérito Social al maestro de maestros, el profesor Felisardo Gar cía Rojo, quien con más de 60 años de maestro de música ha dado no solo a Salvador Alvarado, sino a toda la región del Évora, las bases para que la banda sinaloense tenga un gran semillero de artistas. En el acto de entrega de la distinción reunió a grandes artistas locales y nacionales, que vieron en él el motivo para iniciar en el mundo de la música.