La gran confusión. En cuestión de segundos la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, pasó de la alegría a la desilusión, y no fue para menos, ya que iba a entregar un aparato de anestesiología en la Delegación de Cruz Roja, pero resulta que ninguno de los paramédicos ni socorristas que estaban ahí sabían de qué se trataba el evento, incluso ni el aparato tenían a la mano, pues no fueron a recogerlo a la clínica Gómez Juárez, con la doctora Emilia Juárez, quien se los había donado. Y para acabarla de amolar, Melquiades Reyes Liera, presidente del Consejo Local de Cruz Roja, ni enterado estaba de esta entrega, pues él se encontraba laborando en el Seguro Social muy quitado de la pena. Como hubo mucha confusión y nadie se quería responsabilizar del hecho, al final de cuentas el acto se suspendió.

No termina de aterrizar. El secretario estatal de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, asegura que ya pronto se logrará concretar el predio para la construcción de viviendas a desplazados en el municipio de Salvador Alvarado, una petición que se viene solicitando desde hace tiempo pero nada más no cuaja. En su visita a Guamúchil el secretario informó que en los próximos días se podría concretar la adquisición del terreno, pero no mencionó fecha; la promesa queda en las mismas. Parece ser que este tema va para largo, pero dentro de lo malo lo bueno, ya que se asignaron cerca de 40 millones de pesos de presupuesto para el 2020 para atención a los desplazados en Sinaloa, que ya superan más de mil 950 familias. En el caso de este municipio, no se ha definido cuántas familias son porque el censo ha ido cambiando, pero las familias que han estado solicitando apoyo en vivienda no ven para cuándo llegue el prometido apoyo del terreno.

Elefante blanco. Luego de seis años de haber sido inaugurada, durante la administración de Gloria Himelda Félix Niebla en Mocorito, la Casa de la Salud en la localidad de Rancho Viejo se ha convertido en un ‘elefante blanco’, pues se encuentra en total olvido, y a decir de los habitantes del poblado, nunca ha sido aprovechada para cumplir con las funciones para las que fue construida, esto debido a la constante falta de personal; pero lo peor de todo es que el edificio ha sido objeto del vandalismo, desde las ventanas, hasta las piezas de los baños.

Que sí están bien. La exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Salvador Alvarado, Leticia Rubio, aseguró que esta institución va por buen camino y que está en buenas condiciones, sin embargo, se puede apreciar la falta de presencia y de carácter de parte del partido ante la sociedad. De ser el segundo partido mejor posicionado, ha pasado a ser uno más del montón. Pero Leticia Rubio detalló que se ha trabajado de buena manera y que han hecho todo lo posible para que la situación mejore. Realmente la exdirigente tiene muy buenas expectativas ante la situación actual del partido.