El encargo. La falta de drenaje en un alto porcentaje de comunidades, de las 35 que registra el municipio de Salvador Alvarado, fue el tema que puso sobre la mesa la regidora Luz Zita Vizcarra Burvoa durante la última sesión de Cabildo extraordinaria. La petición de Año Nuevo de la regidora al presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez fue que se avanzara en la cobertura. Y mencionó el caso de la comunidad donde ella reside, que carece de este servicio. Le recordó al presidente lo que instruyó el gobernador en una de sus últimas visitas: “Que a las comunidades más cercanas que no tuvieran drenaje habría que ponerles un poco de atención”. Vizcarra Burvoa le hizo este encargo porque ve por su gente, sus vecinos, pero curiosamente la regidora no se destacó este año por propuestas de beneficio al pueblo que representa. A su petición el alcalde respondió que para el próximo año se cuenta con 23 millones de pesos del Ramo 33, un muy bajo presupuesto ante la gran demanda que existe, pero dijo que buscarán cómo se mejorará la cobertura porque es un tema de salud y es prioritario.

Los tiempos. Muy mesurado y sin levantar mucha ámpula se ha estado manejando el líder del Cesavesin, Samuel López Angulo, el detalle es que en varias ocasiones se le ha escapado la candidatura a la alcaldía y hasta la diputación local; en el proceso anterior ya casi se la echaba a la bolsa y de la noche a la mañana la designaron al exdiputado y exalcalde Alfonso “Ponchín” Inzunza, quien perdió la curul ante José Manuel Valenzuela López. Seguro que no son los tiempos, se mantiene activo en su quehacer en el campo, pero nunca sin bajar la guardia en su aspiración. Los aceleres se mantienen en Salvador Alvarado por debajo del agua, cada quien llevando agua a su molino, aun cuando falta todo el 2020 y parte del 2021, sin embargo, aprovechando la efervescencia que dejan los tiempos decembrinos aparecieron en la ciudad figuras políticas que solo aparecen en tiempos electorales, como una señal que los tiempos han ido cambiando.

Todo en santa paz. La última sesión extraordinaria de Cabildo en Salvador Alvarado, en donde se presentó la propuesta del presupuesto de egresos por 302 millones 800 mil pesos, se destacó porque al presentar la propuesta no hubo alguien que diera la contraria, sino que hasta presentaban ideas y propuestas para trabajar. Incluso el regidor Romeo Gelinec Galindo no le vio pelo en la sopa, como es su costumbre en las participaciones, sino que todo marchó muy felices y contentos. Ya es fin de año y es poco el resultado que han arrojado los regidores en su conjunto, por lo que la participación tan activa de qué hacer y cómo emprender en bien de los ciudadanos se espera que se mantenga y no se quede en solo llamaradas de petate.

El ajonjolí de todas las posadas. En toda la temporada decembrina, como en todas las posadas, podrá faltar todo menos la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, lo mismo anda en Mocorito, que en Navolato y en Ahome, en las celebraciones que organizan los mismos comités de su partido en cada municipio, así como en eventos de amigos, de organizaciones y hasta de encuentro que pueda mostrar en redes sociales.