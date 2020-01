A tomar estrategias. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Elena Beltrán Villarreal, salió en defensa de su gremio, al señalar que quienes se dedican al comercio informal son quienes se llevan las mayores ganancias, toda vez que la efervescencia económica se despertó con las celebraciones decembrinas. E hizo hincapié que a los informales no les cuesta cumplir con las obligaciones fiscales y patronales que se les exige a los empresarios formales, y toda vez que se puede reciben el respaldo de las autoridades. Éste es un tema que ya se ha tocado en el gremio, y asegura que ya piensan en poner una estrategia que les permita tener una mejor ganancia para este nuevo año y que se logre contrarrestar de alguna manera el impacto que señala, porque sin duda la mayoría de la población busca lo más económico por necesidad y no siempre se encuentran ofertas o precios considerables en los comercios establecidos, y por ahí pudieran empezar como una medida de ayuda.

Potencial. Si bien es cierto que la directora de Turismo de Badiraguato, Verónica Avilés Rochín, ha pregonado que Surutato es considerado el tercer punto de visita del estado, antes de Mazatlán y Altata, también es importante la estrategia de generar una cultura de turismo ecológico, en el que se preserve la naturaleza como tal y no generar condiciones que afecten. Es también importante mantener un soporte de crecimiento en hotelería o cabañas que permitan dar un paso importante, por lo que su trabajo deberá impulsarlo al crecimiento y emprender una mancuerna de trabajo con la alcaldesa María Lorena Pérez que permita darle un giro de desarrollo turístico todas las temporadas del año.

Desespero. En el municipio de Angostura el director de Desarrollo Social, o Bienestar, como hoy se le conoce, Omar Duarte Rodríguez, anda que no lo calienta ni el sol, debido a que varias familias que resultaron beneficiadas con el programa de Vivienda no han puesto la aportación de 6 mil pesos que les corresponde, y lamentablemente podrían perder la obra, cosa que no se quiere, dado a que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez tiene como objetivo levantar bandera blanca en este rubro y acabar con las casas de cartón. Hay que resaltar que la ciudadanía está acostumbrada a que el gobierno le dé todo, pero esos tiempos ya se terminaron, así que si no cooperan con la autoridad municipal, simplemente Angostura no tendrá desarrollo, es por ello que Omar Duarte les pone un ultimátum a todos los faltantes, que si no ponen la módica cantidad a más tardar para el próximo día 15, el beneficio de la vivienda digna pasará a otras personas, ya que hay alrededor de 2 mil solicitudes en lista de espera. Sobre aviso no hay engaño.

¿Será? Por los pasillos de la Presidencia mucho se ha dicho que la alcaldesa Agleé Montoya Martínez ha anunciado en varias ocasiones que hará uso de la guillotina no solo del excesivo personal de confianza laborando en el Ayuntamiento, sino de funcionarios de primer nivel que nomás no le están dando el resultado que tanto ha esperado. Entre estos anuncios algunos nombres se asoman como posibles candidatos a entrarle al quite, como el mismísimo Francisco de Asís Salas, y tanto ha tomado vuelo este nombre, que aseguran que hasta reuniones y encuentros con algunos actuales funcionarios ha tenido.