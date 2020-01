Ajustes. Mientras que en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) están haciendo recortes de personal para ajustar las finanzas, Fernando Nájar López, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jmapam), expresó que ellos lo que requieren es de personal humano para eficientar los trabajos de la paramunicipal. Afirmó que el problema económico no es el personal y que estas estrategias de recorte y despido de empleados no es viable para ellos. El gerente rechaza esta medida que se implementa al ver la situación crítica por la que están pasando algunos ayuntamientos. Cabe mencionar que el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, dijo que en la primera semana habría cambios en su gabinete, pero no especificó en qué áreas.

En deuda con conductores. Las autoridades competentes del Ayuntamiento de Angostura no han puesto atención en un punto del tramo carretero ubicado a unos metros de las vías del ferrocarril con dirección a la ciudad de Guamúchil. De todos es conocido que es un punto de riesgo y más durante la noche. Un ejemplo del peligro que representa para los conductores es un accidente que se registró hace varios meses en el que algunos miembros de una familia resultaron heridos. En ese hecho se comentó que eran personas foráneas y se dijo que "se les acabó la carretera ", pues no hay una señalización que les indique el punto en el que la rúa se reduce a un carril. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hizo énfasis que faltaban alrededor de 200 señalizaciones en todo el municipio, pero no especificó en qué zonas, por lo que está pendiente la gestión y ver si el punto mencionado estaría incluido en la lista.

Medidas más fuertes. Aun cuando se ha anunciado mucho el operativo contra motociclistas en el municipio de Mocorito, incluso se han levantado infracciones y recogido unidades por ocasionar molestias debido al ruido que generan al quitarles el escape o circular sin las medidas de seguridad adecuadas, la situación se sigue presentando, y es el regidor Eduardo Daniel Robles Sánchez quien señala que ya se han hecho acuerdos con el director de Seguridad Pública, pero a pesar de implementar las medidas necesarias le ha tocado presenciar que algunos motociclistas siguen haciendo caso omiso. Tal vez se tendrán que aplicar medidas más estrictas, pues además de incurrir en faltas también exponen muchas veces su propia integridad o la de terceros.

Problemas y más problemas. Donde no cesan los problemas de aguas turbias es en el municipio de Angostura, pues recientemente se dio a conocer que un total de 16 comunidades tendrían deficiencias con el abasto del vital líquido, esto debido a que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) registraba una cantidad enorme de barro arrastrado de la zona serrana al cauce del canal Humaya, lo que supera las unidades de turbiedad que soportan las plantas potabilizadoras.