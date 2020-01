Algo traman. En política no existen las casualidades y menos si las reuniones son en público y con el primer hervor adelantado que quiere dar el proceso electoral. Por lo que algo traman el cenecista Pablo Moreno Cota y el ex presidente municipal sustituto Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien llegó con todo su equipo más cercano cuando se encontraba al frente en la Presidencia Municipal de Salvador Alvarado. Entre los que estuvieron presentes: Nidia Verdugo, exgerente de la Japasa; José Nedel Sánchez, extesorero; Víctor Jáquez, exdirector de Obras Públicas; Herminio Sais, exdirector de Deportes, y hasta el líder cacahuatero Paciano Mojardín, entre otros, que además más de alguno sigue en la función pública en el Gobierno del Estado. Más aún cuando Flavio Fernando no descarta su interés de ser parte del próximo proceso electoral.

Desobedientes. En Mocorito desde el año pasado que se aprobó el reglamento interno del municipio se hizo la observación de respetar el uso de los vehículos del Ayuntamiento en horarios fuera de oficina, lo que implicaba que los funcionarios no hicieran uso personal de las unidades, además de que no salieran del municipio sin previa autorización, y se señaló la importancia de ponerle los logos correspondientes para identificar que son carros del gobierno, pero en la última sesión ordinaria de Cabildo, Cristina Mápula, síndica procuradora, de nuevo sacó a relucir este punto e hizo el llamado de respetar el reglamento y no hacer uso de las unidades, lo que quiere decir que esta situación no ha mejorado y que los funcionarios han hecho caso omiso de las instrucciones que se giraron dentro de la administración, esto sin mencionar que Ylsa Espinoza, oficial mayor, no ha hecho bien su función, ya que a ella le corresponde poner orden en este tema.

Se les adelantó. En Angostura el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, se aviva y acapara los reflectores, al anunciar que el Gobierno Federal pretende instalar un Banco del Bienestar en el municipio. Cabe resaltar que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez traía como objetivo consolidar un proyecto bancario, pero como se está durmiendo en sus laureles, el edil se le adelantó, y si se hace realidad seguro se llevará los créditos, pues esto vendría a atender las necesidades de los agricultores, pescadores y ganaderos, además representaría un gran desarrollo económico para el municipio. Hay que esperar los tiempos para conocer en realidad quién se cuelga la medallita.

Pasar a la acción. Al jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, se le ha visto activo en la promoción de la inclusión en los planteles de educación básica. Sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección General del Bienestar, a través de la Dirección de Educación y el Departamento de Personas con Discapacidad **Servicios Regionales, con el objetivo de revisar las necesidades de infraestructura e inclusión. Un tema de suma importancia, sobre todo para los alumnos que necesitan contar con el mobiliario adaptado a sus necesidades. Un gran paso al que no se le debe dejar en pendiente y se concrete con resultados a corto plazo, porque la intención es buena pero lo es más la acción.