A la espera. La seguridad en las escuelas públicas y privadas es un tema prioritario y que en los últimos días ha sido el tema de conversación ante el caso acontecido en la ciudad de Torreón, Coahuila. Una de las medidas que se implementó hace varios ciclos escolares y que ya no se aplica es el operativo mochila, que sin duda es una estrategia preventiva, pero que hasta el momento las autoridades educativas no han definido si se retomará. El jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, considera que otras de las medidas importantes es reforzar la cercanía de los padres con los maestros, para que existan redes de comunicación y se canalicen a tiempo las señales de alerta, pero que las acciones que se vayan a implementar deberán ser planeadas y no apresuradas, por lo que están a la espera de las indicaciones de parte de las autoridades competentes.

¿Solo para la foto? Desde hace seis meses que el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, hizo la toma de protesta al Consejo para la creación de un Jardín Botánico, y desde entonces nada se ha sabido de cuáles son las acciones ni los avances para poder concretar este proyecto. A decir del presidente municipal, buscaba que este Jardín Botánico se concretara a corto plazo, tiempo que se mide de tres a seis meses, y ambos periodos ya se cumplieron y nomás no hay para cuándo se dé la apertura y acción para concretizar, muchos menos si no se sabe si incluso ya más de alguno de los miembros del Consejo ya tocó la tierrita para plantar un árbol en el espacio aledaño de donde se encuentra el Museo a Pedro Infante, que sigue con un avance, si hay, muy lento.

El panorama. A pesar que el tesorero municipal de Mocorito, Jaime Enrique Angulo, aseguró que para el 2020 el panorama económico para el Pueblo Mágico es alentador, habrá que esperar los resultados y comprobar que realmente se vaya a implementar el plan de austeridad y que no se despilfarre el recurso que en su mayoría ya está destinado. Como dice el dicho: Del dicho al hecho hay mucho trecho, y el tesorero del Pueblo Mágico tiene una responsabilidad muy grande que debe cumplir y que implica cuidar el recurso del municipio. Jaime Angulo afirmó que en este año el recurso es más amplio y que esto les ayudará a estar más desahogados en cuanto a pagos y otros compromisos que se deben cumplir.

Le tiembla el piso. La directora de la UAdeO en la Unidad Guamúchil, María Trinidad López Lara, no encuentra el piso firme en su estancia como manda más en el plantel; antes de cerrar el 2019 ya había aprovechado la reunión decembrina para realizar su despido, pero regresando en el año asegura más de alguno que no se acomoda muy bien en la silla. Sin embargo, lo que se maneja entre los pasillos que pueda ser la causa de su posible salida es que no cumple al 100 con sus responsabilidades como directora, porque su hora de llegada es después de las 10:00 y pareciera que no importa, porque quedó ella y su subdirectora bien plantada con medio tiempo asegurado frente al aula.