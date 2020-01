Con mano dura. Se agotó la paciencia del gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Ricardo Angulo García, quien anuncia que irán con todo el peso de la ley sobre los ciudadanos que derrochen el vital líquido. El titular de la Jumapaang resalta que el costo de producción del vital líquido es muy alto y no es justo que ante la crisis económica que tienen la gente tire el agua sin pena alguna, por tal motivo ya instruyeron a los cobradores de la paramunicipal para que estén atentos y sensibilicen a los ciudadanos para que no les caiga de sorpresa esta medida correctiva.

Sin afectar. En el Pueblo Mágico aseguran no afectarles que las fechas de las fiestas carnestolendas hayan coincidido con el municipio de Angostura, y el director del Instituto Municipal de Cultura, Pedro Sánchez, se mostró muy seguro y firme en su declaración cuando afirmó que esta situación no les afecta en lo absoluto, de lo contrario los motiva a dar su mayor esfuerzo para que el carnaval sea de los mejores. Por su parte, la alcaldesa del municipio costero, Aglaeé Montoya Martínez, decidió por su propia iniciativa que las fiestas de su municipio serían estos días, por mera estrategia, y así provocar una derrama económica mejor a la de años anteriores. Los dos municipios esperan grandes resultados, y sus alcaldes aseguran no afectarles esta situación que ha generado polémica en los últimos días.

Apáticos. En Angostura a los regidores no los acelera nada, ni las invitaciones a fiesta, mucho menos a trabajar. Y es que hace días la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez lanzó una invitación general que había hecho la ciudad hermana, Mission, Texas, en la que se esperaba una comitiva de 10 personas, solo tres han levantado la mano, más cuando se les dijo que el costo del pasaje será de las partidas para gastos que como funcionario tienen derecho y el resto de los gastos deberán de ser cubiertos por cada funcionario. Sin embargo, parece que han olvidado el costo-beneficio, que es verdad que en lo particular deben de invertir en ese gasto, pero también que se pudiera fortalecer aún más la relación con la ciudad hermana a favor de grupos de auxilio como Cruz Roja y Bomberos, así como en fortalecimiento como municipio.

Permanente, no de momento. La estrategia con la que arranca este año la Procuraduría Federal del Consumidor en nuestro estado es el programa de calibración de básculas en los comercios en general. El director estatal, Miguel Ángel Murillo, anunció que es una tarea de todos los días. Y llama al ciudadano a que se convierta en verificador y reporte cualquier inconformidad, queja o duda de que no se le está brindando kilo por kilo. Será muy interesante conocer los resultados del trabajo en los municipios, pero lo más importante es que la estrategia deberá ser una acción permanente y no solo de unos meses, para que se logre brindar certeza al ciudadano de que la cantidad del producto que adquiere corresponde al precio pagado.