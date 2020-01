Va para largo. En su primera visita a Salvador Alvarado el director estatal de la Profeco, Miguel Ángel Murillo, hizo un anuncio muy rimbombante y alegre para la gente del municipio, primero cuando dijo que se iba a trabajar muy apegado a la gente, que se acabarían los moches y las prácticas corruptas. Hasta aquí muy bien, pero también dijo que trabajaría muy de la mano con el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez y que instalaría una oficina de la Profeco en la ciudad, pero resulta que ya casi se cumple el año de esta declaración y nada hay concretado, y quién sabe ni siquiera se acuerde de esta promesa que hizo. Lo que indica que va para largo la instalación de la oficina de la Profeco.

No hay respuesta. En el Dique Mariquita, el cual se encuentra en la zona sur del municipio de Mocorito, sus pescadores han hecho cada temporada y cada vez que tienen oportunidad el llamado de auxilio a la Secretaría de Pesca, que encabeza Sergio Torres, para que les ayuden a realizar una acción que les permita acabar con el pez diablo, que no los deja sembrar, menos lograr algo de la cosecha, plaga que por más que intentan lo único que ocurre es que les acaba con todo lo sembrado. Los pescadores aseguran que de qué les sirve que les lleven millones de larvas de tilapia, si la plaga está creciendo más que la producción, que no los deja crecer y aparte se lo come, y cuando quieren tirar la atarraya nomás pez diablo es el que sacan.

El trabajo para los indígenas. En el área donde se supone apoyan a los indígenas de Angostura buscan llevar a cabo unas jornadas de apoyo. La pregunta es: ¿Esto realmente cubre las necesidades de los indígenas o solo es para tranquilizarlos? La directora de Indígenas, Rosaura Silvas Cabanillas, dijo que esta área depende de Desarrollo Social, por lo tanto no cuentan con un recurso propio y se deben adaptar a lo que se les asigna. En la actualidad existen dos grupos indígenas que están luchando por obtener algunos beneficios, pero éstos nomás no llegan como ellos consideran que deberían. Por su parte, el Gobierno Municipal está firme en que no se puede hacer más, por depender de otra área.

Falta información. Los comercios formales del primer cuadro de la ciudad no cuentan con el holograma de la Procuraduría Federal del Consumidor 2020, del programa de calibración de básculas. Una parte de los propietarios y encargados en los establecimientos de diversos giros donde se utilizan básculas comentaron que desde hace años que no reciben la visita de la Profeco, y otros mencionaron que desconocían que ya inició la calibración. Pero todos afirmaron tener interés de que sus básculas sean calibradas, por lo que esto evidencia la falta de información de parte de la Profeco y de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, que preside Elena Beltrán Villarreal. Esta falta de comunicación también está influyendo en que no se brinde mayor certeza al consumidor, por lo que es importante que la líder de los comerciantes formales ponga atención en este tema.