En tiempo y forma. En el departamento de la Sindicatura de Procuración ya se preparan para hacer un buen desembolso en la renovación de la documentación del parque vehicular. Son cerca de 45 unidades oficiales a las que se les va a actualizar (según el caso) algunos de los tres trámites: tarjeta de circulación, placas y pago de tenencia. La síndica procuradora, Alejandra Zámano Mejía, informó que se está realizando revisión a todas las unidades en circulación para que todas puedan tener en tiempo y forma su documentación, pero este no solo es un tema de legalidad, sino de ahorro de gastos para el municipio, ya que en el caso de las unidades que van a dar al Taller Municipal, se les da su baja para evitar un pago innecesario. Sin duda éste es un trabajo importante a reconocer, pero en el tema del uso de vehículos los fines de semana es donde falta control, porque hasta el momento no se ha informado cuántos funcionarios tienen asignado vehículos oficiales y de qué manera se regula el uso, como ya inició dicha regulación en el Ayuntamiento de Mocorito, donde por medio de un oficio deben informar cada semana su programa de trabajo, y si hay agenda de fin de semana notificar a la autoridad competente.

La regla. A raíz de que algunos productores pretenden sembrar la famosa temporada primavera-verano a costillas del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma, presidente de este organismo, aseguró que no permitirá este tipo de acciones mientras él esté a cargo. El presidente del módulo señala que esto no es justo y que quien desee hacerlo lo puede hacer pero con sus propios medios y no a expensas del agua del módulo. Bejarano Lerma señaló que estas acciones se han hecho desde hace mucho tiempo atrás y poco a poco se fueron haciendo costumbre, pero él se ha encargado de que les quede muy claro que está mal y que afectan a los demás productores.

Los cambios. Por décadas se había mantenido fuera de la función pública la ex primera dama del municipio de Salvador Alvarado, Oralia Moreno de López; reapareció luego que fuera nombrada por el coordinador ejecutivo de la Zona 03 del Cobaes, Gilberto Ojeda Camacho, como la nueva coordinadora del Centro Cultural del Bachiller Carlos Esqueda Pérez, oportunidad que estará cumpliendo y que sin duda deberá redoblar los esfuerzos, debido a que en el espacio que le ha cedido su antecesora, Aimeé Camacho, ha dejado un trabajo de calidad en mejora de la cultura.

¿De placer o negocios? En estos momentos, al igual que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, varios regidores del Ayuntamiento andan muy alborotados y animados en viajar la semana que entra a Mission, Texas, en Estados Unidos, para atender la invitación que les hicieron y ser partícipes del Festival de los Cítricos. Por lo menos el pasaje de ida y vuelta, habría que ver si de última hora también el hospedaje y la alimentación, de los cinco o seis que irán, lo cubrirá Tesorería del Ayuntamiento, pero este viaje será de placer, o aprovecharán la ocasión para por lo menos gestionar algo que el día de mañana beneficie al municipio, pues mucha falta les hace una ambulancia para Cruz Roja, alguna máquina para Bomberos o de perdida herramientas de trabajo que les ayuden a salvar vidas en un momento dado. Hay que esperar a que regresen para ver qué nuevas traen.