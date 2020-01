Resultados de pasadita. Ya está por cumplir un año de que tomó posesión del cargo como médico municipal Édgar Neftalí Cruz Meléndez, y solamente se han realizado más entregas de medicamentos a quien lo necesite, así como las típicas campañas de descacharrización, pero fuera de ahí no se ha visto un avance en su trabajo por mejorar las condiciones de salud de los habitantes alvaradenses. En un año realmente no se va podido observar grandes cambios para beneficios de la población en general en el tema de la salud. Aún quedan algunos problemas graves que involucran aguas negras y nadie ha podido solucionar. Las mejoras no llegarán con solo dar medicamento a los ciudadanos.

El mensajito. El pasado fin de semana la masa magisterial vivió el momento de división más álgido en los últimos meses, con la destitución del aspirante a la dirigencia del SNTE 53, Rafael Gastélum Román, como director de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Tanto que el grupo de maestros Creo 53 aseguró que este es un tema político, que es una amenaza y señalaron que pretenden hacer ver este un claro ejemplo de lo que le pasará al maestro que quiera pensar diferente y que pretenda apoyar la idea de formar otro grupo que busque la dirigencia del SNTE53.

¿Hay interés? Desde hace varios meses que el coordinador de la fracción del PRI en el Congrego del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, ha mostrado un interés muy particular por Salvador Alvarado, que lo ha declarado claro al visitar de manera más frecuente, buscar enlace con la gente de Guamúchil y el fin de semana quedó clarísimo que algo busca, qué, no sabemos, pero que el coordinador de los diputados en Sinaloa sea el delegado municipal, asignado por el presidente del estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, tiene un pequeño tinte de interés.

El cambio. Se elegirá a la nueva dirigencia de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) del Évora, el próximo mes. Así lo anunció la actual presidenta, Elena Beltrán Villarreal, por lo que a partir del 21 de enero se abre el registro de las planillas para quienes aspiren a tomar las riendas del gremio. La actual presidenta ha manifestado en varias ocasiones que no tiene interés por permanecer, por lo que sin duda esto permitirá que sangre nueva asuma la dirigencia, y que los nuevos integrantes y su dirigente cuenten con el tiempo necesario que requiere dicha responsabilidad y no les ocupen otras funciones en diferentes organismos y consejos como ha caracterizado a Beltrán Villarreal, lo que ha generado que sea difícil de localizar en su oficina, lo que la líder ha justificado como parte de su labor de gestión. Pero sin duda la renovación que se avecina deberá favorecer al gremio.