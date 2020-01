Fuera de control. Pese a que todavía no ha salido la convocatoria oficial que determinará los lineamientos a seguir en el proceso, en Angostura todo parece indicar que Andrés Urías Urías y Alfredo Castro Escalante empiezan la carrera por conquistar la presidencia del Módulo de Riego 74-1, que actualmente está en manos de Wilfrido Bejarano Lerma. Ambos son buenos candidatos y conocedores de la materia, pero lamentablemente las cosas están subiendo de tono por culpa de algunos que se dicen productores pero en realidad tienen la tierra rentada, ya que como aparecen en el padrón de usuarios se rumora que éstos ya están hablando que si determinado aspirante quiere su voto tendrá que pagarles 2 mil pesos o más por él. Así como estos arrendadores, cuántos no habrá que quieren aprovecharse de la situación y sacar una tajada más de ganancia.

Se va o no hay arreglo. El kínder Álvaro Obregón, en la comunidad Higuera de los Vega, Mocorito, fue tomado por madres de familia con el objetivo principal de no dejar pasar a la directora del plantel, Acelina López Perales, debido a que, según aseguran, maltrata tanto a los alumnos, como a los maestros, y nadie ha hecho algo al respecto. Los padres de familia se preguntan dónde está la Sepyc y por qué durante tantos años nadie se había quejado ante las autoridades correspondientes. Afirmaron que no se moverán hasta que llegue alguien nuevo a ocupar la dirección de este plantel, así que la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el Évora, a cargo de Lizandro Sillas López, debe ponerse las pilas y actuar lo antes posible para que este problema no se agrave aún más y buscar una solución.

¿De qué depende? El financiamiento a los partidos políticos ya fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, pero dependerá de la dirigencia estatal de cada partido la distribución del recurso a los comités directivos municipales; pero en la práctica no solo depende de las normas internas, sino del trabajo que hayan desempeñado los dirigentes locales en los municipios. En el caso de Salvador Alvarado, cada partido tiene sus detalles, por ejemplo Morena, que recibió el mayor recurso, no cuenta aún con estructura municipal, por lo que queda en duda cómo se asignará el recurso para las actividades que se desempeñan, ya que a decir de la coordinadora, Paulina Sáinz Aguilar, éstas son cubiertas por cuotas voluntarias. En el PRI se encuentran en proceso de renovación de dirigencia y aún no se ha tocado el tema, mientras que en el PAN se cuenta con una nueva líder, por lo que falta margen para evaluar el trabajo. En el PAS, que obtuvo un presupuesto mayor que los panistas, no brillan tanto como en otros municipios, aunque traten de destacarse. Ni qué decir del PRD y Movimiento Ciudadano, que no alcanzaron presupuesto al perder el registro a nivel estatal. La duda queda si la asignación de arriba hacia abajo dependerá de los dirigentes, de su trabajo, o de qué dependerá.

El Carnaval al estadio. Finalmente, tras analizar las cosas y para disgusto de algunos, el Carnaval Guamúchil 2020 se llevará a cabo en el estadio Alberto Vega Chávez, esto a unos días de que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez informara que no se descartaba regresar la máxima fiesta del pueblo al sector Centro y realizarla en la emblemática avenida Ferrocarril, pero a final de cuentas y según dijo el primer edil, no les fue concedido el permiso por parte de Ferromex y vieron más viable hacer la fiesta en el estadio por comodidad y seguridad de los asistentes.