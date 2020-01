Una raya más al tigre. Pese a que la planta de agua con la que cuentan en la sindicatura de Melchor Ocampo, Mocorito debe ser autosuficiente, los habitantes de esta zona están pidiendo ayuda al municipio porque el gasto es alto, y a esto le suman que la tubería está desgastada, pero supuestamente estos problemas no se solucionan porque hay muchos morosos y el dinero que recaudan no es suficiente; sin embargo, en este caso la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), a cargo de Héctor Prado, es la responsable directa de este asunto, pero si no puede ni mantenerse por sí sola, menos podrá con esta carga adicional que los habitantes de Melchor Ocampo le están dando.

Falta unidad. Algunos de los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Évora, que preside Elena Beltrán Villarreal, aprovecharon la ocasión en un evento y desahogaron lo que entre pasillos se comenta desde hace tiempo, señalando que "falta unidad en la Cámara", lo que deja en evidencia que la actual presidenta no ha mantenido unido al gremio como se aparenta. Las expresiones de los que estaban presentes fueron en el mismo sentido, argumentando que se necesitan socios más unidos y en la Canaco falta unidad. Otro de los comentarios fue que "se dejaron proyectos frenados", pero no se dijo cuáles, lo que sin duda revela una situación presente en la Cámara es falta de liderazgo para unificar los cientos de socios y uno de los claros ejemplos de la falta de participación es que en varios eventos convocados la asistencia es escasa.

Medidas estrictas. Desde hace tiempo quienes llevan las riendas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) han anunciado que tendrán mano dura con los usuarios morosos, lo cual hasta ahora parece ser que no ha ocurrido, ya que se continúa presentando un déficit que impide prestar un mejor servicio a la ciudadanía del municipio costero, es por ello que buscando alguna manera eficaz de que se pague y al mismo tiempo la gente evite el derroche del vital líquido, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez señala que se pretende implementar el proyecto de los micromedidores en los hogares y que la gente pague lo justo de acuerdo a la cantidad de agua que utilice. La duda es si esta opción funcionaría en Angostura, pues aun cuando muchos pagan cuota fija, están atrasados con el pago del servicio, se les haría más dura la situación si el pago se incrementara debido al derroche del agua.

Ciclo condicionado. Luego de que se dijera que podrían no autorizar siembras del ciclo P-V debido a la falta de agua, el líder del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, Wilfrido Bejarano Lerma, durante una reunión celebrada ayer indicó que sí se permitirán pero éstas serán condicionadas, pues los productores deberán aceptar mediante convenio firmado, darle prioridad a los cultivos del ciclo O-I. Para ello se prestarán algunos pozos particulares y se permitirá únicamente la siembra de sorgo para P-V, pero también cabría la posibilidad de cultivar cártamo o garbanzo. Otra condición es que los pagos tendrían que ser de contado, para poder cubrir el gasto de energía eléctrica.