Es por el proceso. Quien aseguró que los problemas que se han presentado para el arranque del programa del Insabi se deben solamente al inicio del proceso fue la senadora de la República por Morena, Imelda Castro Castro, pues señaló que sí hay presupuesto para ello y simplemente en Sinaloa se cuenta con 764 mil millones de pesos, pero no solo eso, sino que además se dispone de 40 mil millones más para infraestructura de salud, esto lo señaló ante las constantes críticas que ha recibido el Gobierno Federal respecto a los resultados que ha presentado el Insabi al inicio de su proceso.

Senadora más desenvuelta. Asimismo, durante la visita de la senadora de la República, Imelda Castro Castro, a la ciudad de Guamúchil para dar a conocer los resultados de su primer año de gestión, se emitieron comentarios sobre que se veía más desenvuelta en su papel al dirigirse a las cámaras y grabadoras, insinuando que tal vez se busca preparar para entrar por la carrera a la candidatura por la gubernatura del estado de Sinaloa en el 2021, para la cual muchos ya se andan preparando.

En el ojo del huracán. En el municipio de Angostura se rumora fuerte que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Lagunes Inclán, se tambalea en el puesto, pues hay una comisión de regidores, integrada por José Luis Beltrán Astorga, Helen Angulo Castro e Iris Carolina Bojórquez, que está investigando a profundidad qué tan grave fue el error que cometió en una acción que se presentó en el caso del conflicto de tierras del ejido La Ilama, ya que hace días, cuando los que se dicen afectados tomaron la Presidencia Municipal, precisamente exigían su destitución poniendo algunos argumentos que en ese momento no se tomaron mucho en cuenta pero hoy sí podrían tener efectos. Hay que esperar los tiempos para conocer los resultados de la investigación hecha por los regidores y ver si Lagunes Inclán sigue o deja el cargo.

El compromiso. Quien dio la cara por su partido fue la regidora del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Luz Zita Vizcarra Burvoa, al dejar claro que a pesar de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue uno de los que no obtuvo financiamiento público este año, el trabajo sigue de igual manera. La realidad es que el PRD sigue sin levantarse de la lona, porque por más que convocan a reuniones y realizan actividades, el poder de convocatoria es mínimo. No brillan, no destacan. Esta falta de financiamiento les viene a dar al traste, porque es muy poco el recurso que reciben de la dirigencia estatal y las cuotas de los militantes no son una fuente importante, porque son muy pocos los miembros activos que demuestran el compromiso que tienen para sacar adelante al partido.