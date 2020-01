Atomar acción. Ante la reciente aprobación de la Ley Antiplásticos en el Congreso del Estado de Sinaloa el pasado jueves 23 de enero, los comercios locales deberán eliminar el uso de plásticos, por lo que las autoridades competentes en los municipios deberán hacer su parte. En el caso del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el departamento de Ecología no solo habrá de darle difusión al tema sino tomar acción con los diversos sectores y ser un vínculo de asesoría, apoyo y propuestas para que empresarios y sociedad reciban el cambio de la mejor manera. Por lo que su titular Karina Camacho requiere atender este tema a la brevedad.

Volviendo al carril. A mediados del 2019 la crítica relación entre el líder estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda y el alcalde de Mocorito, Guillermo “Memito” Galindo Castro, provocó que incluso la relación con sus regidores fuera un tanto ríspida y ni el mismo Cuen visitaba el Pueblo Mágico, sin embargo a finales del año mantuvieron un encuentro en donde se acordó trabajar por bien del partido y del mismo municipio que hoy se ve la relación más fortalecida. Incluso “Memito” aplaudió el informe presentado hace unos días por el líder estatal del PAS, en un formato utilizado por el gobernador Quirino Ordaz, en el que al centro de un grupo de más de cuatro mil personas de todo el estado extendió su explicación y centrándose en que lo más importante para el partido es su gente.

No hay por dónde. La queja de los ganaderos locales de Salvador Alvarado luego de no realizar un barrido general y solo por puntos señalaron fue la causa principal que no se lograra mantener el estatus sanitario el cual fue notificado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), el estatus zoosanitario fue para la exportación de becerros, sin embargo Sinaloa se coloca en el primer lugar nacional para la exportación de carne de bovino, pero en los últimos tres años se intensificaron los estudios y pruebas para detectar enfermedades en los hatos ganaderos. Acción que sin duda ha generado una gran intensidad de trabajo y es la acción que deben emular los ganaderos locales que dirige Roberto Sánchez Castro debido a que durante el pastoreo libre se ha detectado ganado en bebederos de aguas negras, lo que no abona al trabajo de rescate del estatus sanitario.

Una buena estrategia. Con algunos problemas Héctor Prado recibió la paramunicipal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jmapam) y el principal detalle fue la morosidad de los usuarios y el poco trabajo que se había realizado anteriormente para que esta situación mejorara. Esta información fue maquillada por el anterior gerente de la Junta, Fernando Nájar López, quien siempre dijo que había morosidad pero que era un porcentaje menor y que ya se estaba trabajando en el tema. Se desconocen los motivos por los cuales el funcionario no quería ventilar esta situación, pero lo que sí es claro es que las personas cada vez le toman menos importancia a este servicio que es vital para todos. El actual gerente, Héctor Prado, afirmó que será un tema de importancia para la Junta y que le pondrán muchas ganas al asunto para que se puedan recuperar.