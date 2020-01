La discordia. De la noche a la mañana y sin previo aviso fueron sustituidos los organizadores del Carnaval de Pericos. Hace unos días el gobierno de Mocorito, encabezado por Guillermo Galindo Castro, les tomó protesta a los integrantes del Patronato, sin embargo, sus ahora exmiembros dijeron sentirse desplazados y no los respetaron, toda vez que formaron otro comité organizador de las fiestas. El presidente desplazado del Patronato, Rafael López, fue muy claro al señalar al director de Cultura, Pedro Sánchez, y al coordinador de Giras, Abraham Camacho, de ser los responsables de poner sin previo aviso a otros organizadores. Según Rafael López, fueron quienes se encargaron de hacerlos a un lado y de sustituirlos por un grupo de jóvenes, quienes ya cuentan con un trabajo estable en la función municipal, quienes pese a ya estar cumpliendo para la ciudadanía, asumieron esta responsabilidad extra, la cual les demandará más tiempo y descuidarán sus actividades que ya tenían.

No dan señales de vida. Mientras que el PAS y el PRI están realizando actividades en las diferentes comunidades de Angostura, claro, todo encaminado a lo que se viene en el 2021, el PAN está dormido en sus laureles, y es que su presidente, Roberto Angulo, no ha dado señales de vida ni se ve que su partido levante o tenga acercamiento con la ciudadanía. Tal vez el blanquiazul lo que está buscando son alianzas, para así conservar el registro, porque por sí solo seguro no podrá, ya que por todos es sabido que para su mala suerte perdió la fuerza que años atrás presumía. Del PRD, mejor ni hablamos, ya que no suena ni se sabe quién quedó al frente tras la salida de Manuel Gumaro López Cuadras, y tal vez el número de su militancia se pueda contar con los dedos de las manos.

No hay de qué preocuparse. Desde varios meses que la situación para la definición de los dueños de los terrenos agrícolas en el ejido La Ilama se mantiene tensa, tanto, que uno de los grupos disidentes dueños del terreno se decía que se mantenían a la deriva luego que se rumoró que no les haría entrega el módulo 74-1 el servicio de agua de riego para que pudieran sembrar las tierras, sin embargo y con poca aclaración, el propio tesorero, Andrés Urías Urías, aclaró que no les ha llegado algún tipo de documento y de la autoridad competente que impida dar el agua.

Tema pendiente. Un tema que no debería ser ignorado por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado es el de los puntos de riesgo en las vialidades de la ciudad de Guamúchil, referente a los posibles indicios de socavones. El director, Hugo Alberto Soto Mata, es una de las entidades competentes para atender dicho tema, que al parecer sigue pendiente porque no se cuenta con un diagnóstico actual de los puntos, calles, colonias, avenidas o zonas del área urbana donde existen hundimientos que podrían indicar la presencia de este peligro para la población. A pocos días de que se encontró un socavón en la calle Bravo, en el centro de la ciudad, por parte de personal que realiza la obra del Colector Ferrocarril, no se ha informado sobre labores de supervisión en el municipio para detectar posibles riesgos.