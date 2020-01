Las saliditas a gestionar. Ni las agencias de viajes salen tanto de la ciudad como el alcalde mocoritense Guillermo Galindo Castro, quien pareciera que cambió su lugar de residencia a la ciudad de Culiacán. Según su agenda, éstas son visitas para lograr obtener buenos resultados para el Pueblo Mágico, pero hasta la fecha lo único que ha logrado es gastar recursos del municipio sin obtener un beneficio, o por lo menos no lo ha dado a conocer. Diferentes han sido las áreas a las que el presidente municipal ha visitado para lograr mejorar al municipio, pero más que una inversión, es un gasto, por los nulos resultados en cuanto a apoyos se refiere, pero como Galindo Castro es muy insistente, sigue y sigue tocando puertas en la capital a ver quién lo pela y se apiada de él.

Poner orden. A las Asociaciones Ganaderas de Salvador Alvarado se les está saliendo de control el pastoreo en zonas contaminadas, como en las márgenes del río Mocorito, donde se ha visto a las reses beber de aguas negras, o en los drenes y zonas agrícolas. A decir del presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Roberto Sánchez Castro, el llamado es a la consciencia, pero reconoce que poco se ha tocado el tema con los ganaderos. Por su parte, César Daniel Camacho Gutiérrez, al frente de la Asociación Ganadera Local General Productores Pecuarios de Guamúchil, deberá hacer su parte en su gremio, ya que las malas prácticas de pastoreo son evidentes y parecieran algo normal para algunos ganaderos, a sabiendas de las implicaciones que esto tiene para la salud del consumidor. Y más que urge recuperar el estatus sanitario, no deberían incurrir en esta mala costumbre.

Previsión. Desde hace poco más de 40 años que se realiza el Carnaval Guamúchil y su mayor atractivo para lugareños y visitantes es sin duda el recorrido de carrozas reales y comparsas por la principal avenida de la ciudad: el bulevar Rosales. Y pese a ello, ni la Dirección de Tránsito Municipal, ni la Delegación de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, han generado un plan con antelación para los ciudadanos que hacen uso del transporte urbano; quienes trabajan esos días de fiesta o incluso deciden asistir para ver el paseo de carros, desconocen por dónde los moverán los camiones urbanos que tienen su ruta por esta calle. Leobardo López Montoya, delegado de Vialidad y Transportes, dice estar a la espera de Tránsito, quienes le presentarán el plan de trabajo de esos días para ellos ejecutarlo. A ver si no se queda esperando, como ha ocurrido en tantos años.

El reto. En su visita al campo pesquero Costa Azul, Angostura Carlos Gandarilla le aclaró a la ciudadanía que para lograr la certificación de Playa Limpia Recreativa se necesita la colaboración e higiene de todo el pueblo, pues el gobierno no puede solo con el paquete, además resaltó que lamentablemente la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado no tiene recursos para hacerlo, pero si logran dicha distinción en este campo pesquero buscará dinero de diferentes dependencias para que se manden hacer las letras turísticas de Costa Azul y se instalen a la orilla del mar, donde está el malecón. Carlos Gandarilla y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez quieren motivar a la gente, especialmente a los adultos, para que no tiren basura en los 500 metros que serán analizados en los próximos días.