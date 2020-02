Con nada la motivan. Claramente se puede apreciar que a Neyma García Gerardo no le interesa en lo más mínimo lo que suceda con el pueblo de Angostura, ni para bien ni para mal se mete en asuntos que tengan qué ver en la proyección o consolidación de determinados proyectos. Piensa que con solo levantar la mano en las sesiones de Cabildo es suficiente para desquitar el sueldo que percibe, que no es raquítico que digamos. Hace unos días la regidora del Verde Ecologista llegó de Mission, Texas, donde parte de sus gastos fueron pagados por el Ayuntamiento, como para motivarla a que se involucre más en las decisiones del municipio, pero esto fue en vano, pues sigue sin ser conocida por la ciudadanía, ya que hasta hoy no se le ha visto en eventos que organiza la Presidencia en las comunidades. En Angostura hay muchas familias necesitadas que no les caería nada mal una parte del sueldo que devenga Neyma, pero bueno, así es la política.

En la cancha. El evento de inauguración de la XIV Copa de Beisbol Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 53 en Sinaloa congregó al deporte y a la política local y estatal, teniendo la visita de personajes como el ex líder magisterial y ex senador Daniel Amador Gaxiola, quien asegura que en estos momentos no aspira a la gubernatura de Sinaloa pero que busca apoyar liderazgos emergentes, ya que siempre son los mismos los que se apuntan a la candidatura desde hace más de 12 años. En su crítica no estuvo exento el tema de la falta de renovación de fondo tan necesaria en el Partido Revolucionario Institucional: "No veo que se esté haciendo esa renovación", señaló. Pero dejó claro que no cambiará nunca de camiseta aunque no haya condiciones para un proyecto político, porque él no es un mercenario de la política, sino un hombre de firmes convicciones.

Ahora son tres menos. Con la jubilación de tres agentes de la Policía Municipal de Mocorito se acrecienta la problemática del déficit en el municipio serrano, pues contaban con 25 elementos y de esta manera solamente quedarían 22 para dar cobertura en todo el municipio. Al respecto, el presidente municipal Jesús Guillermo Galindo Castro asegura que la Dirección de Seguridad Pública tendrá que coordinarse con otras corporaciones para mantener la seguridad en el municipio, el cual es extenso geográficamente hablando y la tarea para los elementos que se quedan será ardua. Asimismo, con esta situación sale a relucir el tema del examen para quienes están interesados en formar parte de esta Dirección, pues muchos han señalado que es muy estricto y por ello no logran un lugar en sus filas, por lo que convendría tener mayor flexibilidad, pues ya es mucho el tiempo que en el municipio de Mocorito no se ve un incremento en el número de policías.

Representantes no dan resultados. Ayer se llevó a cabo el Cabildo Abierto en la localidad de Costa Azul, en Angostura, donde se congregaron también vecinos de poblados aledaños para externar sus necesidades a las autoridades municipales, siendo una de éstas la petición de una vecina del ejido Nuevo Ostional, quien además de solicitar que se estabilice el servicio de agua potable para la casa de los adultos mayores, sacó a relucir que los representantes de la comunidad ante las autoridades no están dando los resultados que ellos quisieran, "tenemos unos representantes que no sirven para nada", dijo la señora. Ahí le quedará de tarea a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, para ver qué se puede hacer y así mejorar la atención a este sector del municipio.