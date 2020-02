Volando para otros cielos. Muy seguro de no regresar a ocupar la silla en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Mocorito se encuentra el regidor con licencia, Claudio López Camacho. Y es que de que se encuentra muy enfocado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 53) en Sinaloa, y aunque las puertas se le están cerrando al negarle la posibilidad de ser parte y cabeza de este sindicato de maestros, luego que se tuvieran en la convocatoria algunos requisitos que no alcanza a cumplir, dice que va con todo, en contra del SNTE 53 y de su líder nacional, Alfonso Zepeda, quien a decir de él le ponen cada vez más candados y una barrera enorme a todos los aspirantes que se encuentran en su misma situación. Según el exregidor mocoritense, lo que sí es muy seguro es que ya no quiere nada dentro de la administración de Guillermo Galindo Castro.

¿Le brinca aún el corazoncito? Sin duda que a Óscar Camacho Rodríguez le sigue latiendo fuerte no solo el corazón cuando le dicen la presidencia municipal de Mocorito, sino que hasta las ideas, y se pone a imaginar en ellos. Tanto es así que durante los fines de semana del mes de enero estuvo realizando reuniones en colonias y sindicaturas aprovechando los temas de arranque del año para hacer presencia ya sea con una bolsa de dulces, la rosca o por el simple motivo de reunirse. Sin duda le quedó una espinita en el proceso electoral anterior en donde perdió la silla presidencial del Pueblo Mágico por muy poquito y que seguro anda haciendo camino para poder quitársela en el próximo proceso electoral. La pregunta es ¿Le darán una segunda oportunidad los priistas?

Sobre aviso no hay engaño. Ya lo dijo una vez y lo vuelve a repetir el líder del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma, al asegurar que hay de aquellos productores que violen el plan de siembra de 60-40 que se asignó luego de que se volviera a reestructurar, y es que dice que esta es una costumbre vieja que les ha dado a muchos agricultores, de no respetar y luego acudir a las oficinas a solicitar una ayuda extra en el agua, por lo que fue claro al decir que no hay agua que se pongan a respetar si no sufrirán las consecuencias de la falta de este líquido para los riegos. Wilfrido comentó que los que tienen pozo no tienen porqué preocuparse porque ellos se manejan hasta con el 100 de cultivos de alta demanda, pero los que no, es muy reiterativo a que sean respetuosos.

En espera. El tema del apoyo a los policías de parte del municipio Salvador Alvarado para la construcción de un comedor digno y un espacio de descanso va quedando rezagado. Ya no se ha concretado nada sobre el proyecto. Es importante mencionar que la promesa del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, de atender la petición tan sentida por los elementos policiacos, fue en el desayuno por el Día del Policía en el año 2019. Pero al parecer el presente municipal no ha encontrado la manera de dar respuesta a una necesidad importante qué atender, para que se mejoren las condiciones laborales del personal encargado de la seguridad pública, por lo que los elementos siguen a la espera de al menos un avance. Y que este tema no se vaya dejando de lado.