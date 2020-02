Más vale prevenir. Bien dice el dicho que vale más prevenir hoy que lamentar después, y eso es precisamente lo que está haciendo el Ayuntamiento de Angostura, poniéndose el huarache antes de espinarse, ya que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y su grupo de colaboradores, entre ellos se encuentra el síndico procurador Arturo Ávila Atondo, mandaron hacer una auditoría interna para saber realmente cómo andan en diferentes rubros, y así estar bien preparados para cuando lleguen los auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Montoya Martínez y Ávila Atondo no quieren tener sorpresas, pues una vez que tengan los resultados de la auditoría interna, pretenden solucionar los detalles que salieron y que cuando la ASE llegue todo esté en orden, pues hay que recordar que el año pasado salieron con más de 200 observaciones y hoy no quieren que se repita la historia.

La disparidad de acciones. La diferencia de hambre y ganas de trabajar se notan desde lejos entre los partidos políticos del municipio de Mocorito, en especial entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN); mientras el primero siempre está con las puertas abiertas y con personas dispuestas a brindar el servicio a los ciudadanos, el segundo rara vez sus puertas se encuentran abiertas, pues cuenta con un candado que evita el paso a las personas y simpatizantes de este partido. Lo mismo pasa con sus dirigentes, mientras Mario Joaquín Gutiérrez se la pasa en comunidades visitando a quien necesita de su apoyo, Julio César Angulo pasa desapercibido en todos los lugares, porque es nulo su trabajo. Pudiera ser que el político solamente tomó el puesto porque nadie más lo quería, porque ganas de trabajar y sacar al partido adelante no se le ven.

Sin semáforos. Personal encargado de la vigilancia y mantenimiento de los semáforos en la ciudad de Guamúchil al parecer no hizo su trabajo durante el fin de semana, no se enteró o no laboró, pero el hecho es que se dejó por días el control de la vialidad en algunos cruceros a su suerte. La evidencia está en uno de los dos cruceros muy concurridos, entre Labastida Ochoa y Antonio Rosales, donde ocurrió un accidente el pasado domingo en las primeras horas del día. Aunque no se puede afirmar que la causa del impacto fue porque el semáforo no estaba funcionando, éste es un cruce muy traficado y riesgoso. De ahí la importancia de que los semáforos en la ciudad sean más vigilados por la Delegación de Vialidad y Transportes, que preside Leobardo López Montoya, porque ante todo está la seguridad de la ciudadanía.

El cuento de nunca acabar. Otra vez a la espera y sentadito se encuentra Valentín Alapizco Arce del recurso que debería y tiene presupuestado para cada mes el Gobierno del Estado de Sinaloa a instituciones como Bomberos. En Mocorito su comandante dice que se encuentra analizando qué pasará si no les llegan con el recurso, porque desde el mes de noviembre no les llega el apoyo financiero y han venido haciendo frente con lo que se tiene recaudado de la colecta. El detalle es que este asunto no es nuevo y se ha vuelto una costumbre que los deja más desequilibrados con los gastos de operatividad.