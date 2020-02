En el olvido. ¿Quién atiende a la juventud?, es la pregunta que se hace la población de 24 mil jóvenes aproximadamente con los que cuenta el municipio de Salvador Alvarado, incógnita que no se resuelve tan fácilmente, menos ver trabajo o gestión de parte de las autoridades municipales. Si bien es cierto que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez responsabilizó a Juan Carlos Vega Lugo como el director de Instituto Municipal de la Juventud, también requiere que se realice una supervisión a su trabajo, porque a la luz pública no se ha sabido alguna acción que de su boca diga esta idea es buena para la juventud, amén que se tenga y se quiera mantener en secrecía, porque de ahí en fuera no hay mucho que se haga. ¿Entonces qué acción tomará la autoridad máxima cuando dice que si no trabajan y no le dan resultados a la ciudadanía buscará quién sí quiera trabajar y dar resultados? Por lo menos Juan Carlos ya tiene el periodo anterior y lo que va de éste y un brillito nomás no se le ve.

Sin previsión. Algo anda mal, desde el momento en que se establecieron los puentes o días de asueto en las semanas que hay una fecha conmemorativa en donde se suspendía la actividad escolar y laboral se hizo con el fin de promocionar y ayudar al turismo en todo el país. De ahí que cada fin de semana largo debe ser encaminado a que se genere una mayor derrama económica en pueblos y zonas de playa, con la promoción de visitantes, pero el día que se extiende es el lunes, pero en Salvador Alvarado, como ocurre en diferentes partes, el día de descanso del personal es en lunes, y resulta que en el primer puente del año no se pensó ni se planeó en esta situación, y así como llegaban los camiones con visitantes al Pueblo Mágico de Mocorito a recorrer los Campos de Girasoles, así llegaban al Museo a Pedro Infante, pero, para su sorpresa, las puertas estaban cerradas, situación que no previó el director del museo, José Antonio Valenzuela Meza, ni la misma directora de Turismo, Herandy Castro Montoya, por lo que se les durmió el gallo en este tema, en que los visitantes nomás alcanzaron a tomarse fotos con la estatua de Pedro Infante que se encontraba por fuera.

Compromiso no cumplido. En una sesión de Cabildo el alcalde Guillermo Galindo Castro se comprometió con el Instituto Municipal de lasMujeres para darle a su directora, Lupita Payán, un mejor lugar de trabajo y una oficina en donde estuviera en óptimas condiciones para ejercer sus actividades dentro del Ayuntamiento. Hasta la fecha esta oficina sigue operando desde el interior del edificio de gobierno, de donde no han logrado salir y por lo visto no lograrán hacerlo. Mientras el alcalde se pone cómodo en su gran oficina, los demás se deben hacer bolas en los pasillos que les tocó para trabajar y lograr tener un ingreso digno.



Firmeza y no omisión. Durante la instalación del Comité de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del municipio de Salvador Alvarado se trataron temas de gran relevancia para el buen funcionamiento de la administración pública. La imagen del buen quehacer gubernamental depende de cada uno de los funcionarios y no deben sacarle la vuelta a la norma, como les exhortó el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Francisco Lizárraga Valdez. Dejó claro que no solo se deberán prevenir faltas administrativas, sino que el Órgano Interno de Control, presidido por Isela Angulo Payán, deberá velar por hacer valer las sanciones correspondientes a quienes falten a los principios que rigen la ética y la conducta, pero es preciso señalar que Isela Angulo Payán también fue señalada por uno de los regidores de no cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento para asumir el puesto, a lo que la funcionaria respondió en defensa, pero la duda quedó en el aire, por lo que desde el OIC se deberá dar muestra de compromiso y de resultados y no ser tapadera de nadie, para que el Comité de Ética y Conducta de los Servidores Públicos funcione en la práctica para lo que fue creado.