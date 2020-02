Falta mayor difusión. Sin duda, el programa municipal Cabildo Abierto es uno de los espacios más importantes en el fomento de la participación ciudadana por parte del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. En sus primeros meses de llevarse a cabo se recibieron una gran cantidad de solicitudes, de las cuales se informó que durante el año 2019, una gran parte fueron resueltas, lo que se dio a conocer en el informe presentado por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. Pero con el inicio de año se requiere retomar la difusión porque no todos los ciudadanos conocen este importante programa y, aunque se reconoce el seguimiento que se le ha dado a las peticiones, es importante que este mecanismo de participación ciudadana sea más conocido no solo en las colonias de Guamúchil, sino en las comunidades, y que también aquellas peticiones que no fueron seleccionadas el año pasado se les dé seguimiento por otras vías.

No lo toma a juego. Quien tiene muy en serio el papel que deberán desarrollar rumbo al proceso electoral del 2021, es el dirigente del Partido Sinaloense (PAS) en el municipio de Angostura, Manuel Ceyca Camacho, pues asegura que no van a sentarse a "jugar a las comiditas", sino que van a implementar programas para acercarse a la ciudadanía y buscar llegar a la presidencia municipal como lo hicieron en las elecciones del 2016 teniendo como candidato al ahora diputado local José Manuel "Chenel" Valenzuela López.

Ven el riesgo. Ante las manifestaciones en la caseta de El Pisal, en Culiacán, por ciudadanos que exigen se les dé libre tránsito según lo dice el artículo 3 de la Constitución Mexicana, la administradora de la caseta de Cuatro Caminos en Guasave, Claina Valdés Luque, teme que este tipo de manifestaciones llegue hasta aquí, por lo que se mantienen con los focos rojos y al pendiente de que no se vaya a suscitar una situación de tal naturaleza. Cabe recordar que las casetas de peaje en el estado de Sinaloa han sido tomadas en múltiples ocasiones, pero en esos casos ha sido por problemáticas referentes al campo agrícola.

Sobre aviso no hay engaño. Debido a la carencia de personal en la Delegación de Vialidad y Transportes del municipio de Angostura, se dificulta mantener una vigilancia total sobre las unidades de transporte de personal al campo, pero según comenta el delegado, Gilfredo Castro Sánchez, aún con esta falta de personal han logrado detectar anomalías en algunas unidades procedentes de municipios como Guasave y Navolato, mismas que hasta ahora no han sido graves y se han solucionado fácilmente, pero ante esta situación, el delegado lanzó la advertencia de que se atengan a las consecuencias, pues se estarán realizando operativos sorpresa para evitar irregularidades y que circulen unidades pirata.