Piden la destitución. Aunque no se manejó información oficial, el viernes pasado fue un secreto a voces en la presidencia municipal de Mocorito que los regidores sesionaron para pedir la destitución del secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, manejando el asunto de manera muy hermética; pero lo que sí se supo de manera extraoficial fue que, presuntamente, el motivo fue que el funcionario, así como el encargado del área de Proyectos Estratégicos, Alexis Alfredo López, hicieron uso de vehículos oficiales del Ayuntamiento durante un fin de semana para salir a convivir, aunque se desconoce exactamente la fecha en que esto haya ocurrido. Hasta el momento se desconoce cuál será la resolución de esta tema, pues como se dice, el tema se manejó de manera muy hermética.

Lamentable. Mario Urías Cuadras, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, y Abelino Angulo Angulo, director de Ecología en el Ayuntamiento de Angostura, no deben de dormirse en sus laureles, pues de ya tienen una ardua tarea que realizar por el bien del medio ambiente, dado que José Luciano Castro Bojórquez, director de Protección Civil, acaba de señalar que se están secando los álamos del río Mocorito por culpa de las malas fumigaciones aéreas que están haciendo los productores agrícolas. Los focos rojos están encendidos y, tanto Abelino como Mario, de inmediato deben tomar cartas en el asunto, pues si dejan pasar el tiempo seguro las consecuencias serán catastróficas y en el río se acabaría la vegetación a consecuencia del agroquímico derramado, aparte el agua se contaminaría aún más.

Es asunto de ellos. Debido a que los indígenas tendrán una mayor inclusión en asuntos políticos para ocupar puestos en las administraciones de los tres niveles de Gobierno, durante una reunión que sostuvieron en San Luciano, Angostura, con el secretario general del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, exigieron que se respeten estas oportunidades para ellos, pero al mismo tiempo les pidieron que no metan las manos al momento de seleccionar a la persona que vaya a ser representante del sector indígena ante el Gobierno, pues buscan que se respeten sus decisiones al elegirlo por medio de sus usos y costumbres.

La esperanza. Un importante programa de apoyo a las comunidades de los municipios del estado representa la esperanza para cientos de agricultores y ejidatarios. El programa Sembrando Vida ya avanza en la Región del Évora y su objetivo es fomentar la siembra de árboles maderables y frutales en parcelas, cuya producción sea para beneficio del pequeño agricultor y, a cambio, el programa de la Secretaría del Bienestar apoyará con 5 mil pesos mensuales. Hasta aquí todo va bien, pero no todos le ven la viabilidad al proyecto, ya que se requerirá de una buena coordinación y proveer las condiciones a los encargados de visitar las comunidades para hacer que funcione, y aunque no es precisamente la labor de la Secretaría de Agricultura, el programa federal indica que requerirán del apoyo de los municipios y autoridades competentes, por lo que no hay mejor ayuda que la del titular de la dependencia, Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, para coadyuvar en generar esos 10 mil empleos para comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios en 25 mil hectáreas que se contemplan.