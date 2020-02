Está difícil. Aunque las autoridades municipales y estatales mantienen el optimismo por sacar adelante este año el relleno sanitario en Salvador Alvarado, la realidad es que el panorama no está claro, pues no hay recursos aún ni fechas para cuándo se podría concretar. Así lo confirmó en su visita a la ciudad de Guamúchil el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla García, al reconocer que aún no hay recurso pero que este año es la meta para que se logre la gestión. También señaló que el hecho de que el resto de los municipios del Évora no participen en este proyecto no es pretexto para que no se implemente en la ciudad de Guamúchil y que desde ahí se le podría dar servicio a la región; pero con tantos pendientes que trae encima el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, está difícil que esta urgente obra reciba el apoyo necesario.

El contraste. En estos momentos el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Angostura, Hecmar Bojórquez Aispuro, anda muy feliz porque pronto contará con sus propias oficinas en un espacio de la Unidad Deportiva y será independiente de la presidencia municipal; pero varios entrenadores, incluso hasta deportistas de diferentes disciplinas, están molestos porque las autoridades hablan de un recurso de 3 millones de pesos destinado a la promoción y apoyo al deporte y no ven dónde están tales cosas, cuando la mayor inversión que se hace es la participación de los atletas en la Olimpiada Estatal, y el pants, uniformes y traslado que reciben cuando mucho salen en 400 mil pesos. Además la mayoría de las competencias que se desarrollan en el municipio son patrocinadas por personas o empresas particulares. Entonces, ¿qué pone el Ayuntamiento? ¿Sí se gastarán los 3 millones de pesos?

Para evitar problemas. Recientemente el diputado local por el Distrito 09, José Manuel "Chenel" Valenzuela López, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal del Estado, donde expone que para evitar problemas, cada administración que cumpla su periodo al frente de un Ayuntamiento se lleve a la gente que llegó, pues junto con el alcalde se acabaría el contrato para el personal de confianza y de esta manera no haya problemas de pagos que se dan al término de una administración municipal y además la siguiente administración no está obligada a contratar a tal o cual trabajador.

Pánico. Tras todo el pánico que se generó el pasado domingo en Guamúchil por los hechos violentos, las policías Municipal y Estatal se movilizaron ante la denuncia ciudadana de que una unidad se encontraba alterando el orden público en plena plazuela municipal en el Pueblo Mágico de Mocorito, lo que alertó a los elementos policiacos, ya que en su momento pensaron que se trataba de algo relacionado con lo ocurrido la madrugada de ese día, pero solamente eran tres jóvenes que presuntamente circulaban bajo los influjos del alcohol y se hicieron perseguir, por lo que los policías hasta les dispararon a los neumáticos de la unidad para intentar inmovilizar a los sospechosos. Al final los sujetos fueron detenidos, pero estas acciones provocaron más pánico entre la gente de Mocorito, en primer lugar por la persecución que se registró y porque rápidamente se llenó de policías y militares la comunidad Boca de Arroyo, Mocorito.