Desespero. El director de Obras y Servicios Públicos de Angostura, César Zavala, anda que no lo calienta ni el sol, y no es para menos, dado a que la ciudadanía de las diferentes comunidades le exige mejorar el alumbrado y muchas otras cosas pero no lo puede hacer, debido a que lamentablemente las tres grúas que se utilizan para esto están descompuestas, pero lo peor del caso es que son vehículos que poseen un sistema de operación americano y no hay quién las pueda arreglar. Por tal motivo las autoridades municipales están analizando la posibilidad de hacerle unas adecuaciones y así tenerlas listas lo antes posible. Sin duda alguna Obras Públicas requiere de manera urgente maquinaria nueva, pero esto implicaría endeudar por años las finanzas del Ayuntamiento.

El rezago. Un gran problema de falta de solución a demandas de trabajadores existe en nuestro estado, y aunque por el momento no se conoce cuántos de los expedientes de los 30 mil a nivel estatal pertenecen a la región del Évora, la realidad es que parte del problema es la falta de personal en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde además no se cuenta con buenos salarios en muchas de éstas, según reconoció la diputada local del grupo parlamentario del PRI, Magaly Inzunza; por lo que con la entrada del Sistema de Justicia Laboral los diputados deberán sumar esfuerzos desde el Congreso del estado para mejorar las condiciones en las dependencias de defensa del trabajador en los municipios, porque el rezago podría aumentar y de nada servirán las nuevas leyes.

Son optimistas. El episodio violento del fin de semana sí podría afectar el turismo en la ciudad de Guamúchil, lo cual reconoció el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, pero aun así, se mantienen optimistas de que la gente siga llegando a la ciudad a visitar los sitios de interés, más porque ya faltan solamente ocho días para que inicie el carnaval, pero para empezar, se tendrá que ver este fin de semana cómo marchan las cosas y corroborar si en verdad las actividades continúan como si nada, de igual manera en Mocorito, pues en esa zona también se vivió un poco del pánico generado en Guamúchil.

La historia de siempre. A unos días del 14 de Febrero, la petición de los floristas en la ciudad de Guamúchil es que se regule la presencia de vendedores 'golondrinos', situación que surge cada fecha especial en el transcurso del año, y es que según comenta el líder de los floristas, Juan Ramón Velázquez, ellos como comerciantes formales llevan las de perder contra los ambulantes, pues éstos solo llegan el día fuerte y como dan más barato, venden todo y se quedan con las ganancias, mientras que los establecimientos que pagan impuestos muchas veces tienen que tirar parte de la mercancía que tienen a la venta, pues se echa a perder.