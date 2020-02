La encomienda. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no baja la guardia y se está reactivando por varias vías, pues una de sus prioridades en estos momentos es dar a conocer el trabajo que realizan, porque reconocen que les ha faltado dar mayor difusión a lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Ésta es una de las encomiendas que les indicó el Comité Estatal del partido y así lo dieron a conocer en la reunión que sostuvo la dirigencia de Salvador Alvarado con el líder estatal, Audómar Ahumada Quintero, para informar a la sociedad y a la militancia la estrategia de trabajo. El presidente estatal del PRD asegura que el partido va por buen rumbo y aunque les ha costado reponerse de las derrotas electorales, ya no están en la etapa de declinación. Por lo tanto, unas de las tareas que tienen por sacar adelante los Comités Municipales son salir más a la luz pública y dar a conocer el trabajo, pero con los escasos recursos que tienen y la baja participación el reto es titánico.

¡Oh, desilusión! El pasado viernes al mediodía ante la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez rindió protesta el Comité para la Reserva Ecológica del Río Évora, cuyo titular es Francisco de Asís Salas Fernández, quien en su discurso al asumir la responsabilidad dijo que van con todo para lograr que la parte de la Alameda sea más atractiva y así atraer al turismo, incluso se programó una jornada de saneamiento para cortar la plaga de tojil a todo aquel álamo que está infectado. Se habló muy bonito, se dijeron muchas cosas positivas, pero lamentablemente a la hora de la chamba ni el propio Francisco de Asís se presentó a la Alameda del río para liberar de tojil algún árbol. Los únicos que sí sudaron la camiseta en bien del medio ambiente fueron Abelino Angulo, director de Ecología; Janeth Angulo, del área de Comunicación Social, así como cuatro trabajadores de Obras Públicas y José Luis Romo Valenzuela. La mayoría de los integrantes del dichoso comité, que se espera y no sea de membrete, brilló por su ausencia. Y ya lo dijo Francisco de Asís, “no hay peor contaminación que la mente de una persona que no quiere progresar”, así cómo pues, si pocos ponen de su parte.

Culpables. Bastante molestos se encuentran los ganaderos de Angostura por los nulos apoyos que aseguran tener. Maricela García, presidenta de la Asociación Ganadera Local en este municipio, culpa principalmente al Gobierno Municipal, a cargo de Aglaeé Montoya Martínez, y al Gobierno Estatal, a cargo de Quirino Ordaz Coppel, por no lograr ningún beneficio para este sector que se encuentra tan golpeando y vulnerable. Sin temor a equivocarse, aseguró que este año ha sido de cero apoyos para los ganaderos tanto del municipio costero, como para los del estado de Sinaloa. La presidenta de este organismo señaló duramente que los gobiernos de los tres niveles tienen en completo abandono al gremio, aun cuando es el sector primario que mantiene a todo el país.

Hasta que se les va a hacer. El entronque a la comunidad Ciénega de Casal, en la salida norte de la ciudad de Guamúchil, ha sido escenario de innumerables accidentes, muchos de ellos con desenlaces fatales, motivo por el que se convierte en uno de los cruceros más peligrosos en la ciudad y que hasta ahora no cuenta con semáforos a pesar de que aún hay muchos automovilistas inconscientes que intentan ganar el paso a quienes circulan sobre la carretera México 15. Al parecer, a raíz de un accidente donde fallecieron dos personas recientemente, se tomará acción y se instalarán semáforos en este cruce, según lo dio a conocer el alcalde alvaradense Carlo Mario Ortiz Sánchez, pues tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la Dirección de Vialidad y Transportes solicitaron los lineamientos correspondientes para iniciar el proyecto.