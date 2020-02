No hay control. El regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza cuestionó las acciones que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez está realizando para acabar de raíz con el problema que el municipio tiene referente a obstruir el acceso en algunas calles como consecuencia de que muchas personas deciden realizar sus fiestas en medio de estas. Ante este hecho, Galindo Inzunza señaló que acudió a Seguridad Pública Municipal y no se encontró una sola multa de este tipo, lo que significa que no se está poniendo la atención debida al tema que incomoda a muchos habitantes que desean llegar a sus hogares y esto les complica hacerlo pronto.

Sin rival. El plazo de registro para los aspirantes a contender por la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Salvador Alvarado cerró ayer con una sola solicitud. Solamente se registró una fórmula encabezada por el regidor con licencia Marco Antonio López González. El aspirante no tuvo rival y se enorgulleció al declarar que logró congregar a la mayoría de las agrupaciones políticas, sectores y organizaciones del partido y a la mayoría de la militancia. López González asegura que los priistas deben tener la confianza de que él viene a trabajar realmente a favor del partido y por la unidad, "porque un partido unido jamás será vencido", dijo. Lo que sí es cierto es que la falta de contendiente llama la atención, ¿o será que es un símbolo de la gran unidad que prevalece en el tricolor?

Cero y van cuatro. Esta semana, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Angostura, César Zavala, solicitó al cuerpo de regidores que autorizaran un recurso para reparar el alumbrado público ubicado por la carretera que comunica a la sindicatura de Alhuey con la cabecera municipal, lo cual fue aprobado por los ediles, pero el regidor José Luis Beltrán Astorga sacó a relucir que con esta ya son cuatro veces que se piden recursos para lo mismo, pues en el 2018 se aplicaron 400 mil pesos y esta vez fueron 100 mil los que se autorizaron, esto para que la rúa esté en condiciones para las fiestas del Carnaval, pero a como van, ya es mucho lo que se ha invertido, pues dicen que el monto anda en alrededor de un millón de pesos nada más para ese tramo, y todo porque desde que se llevó a cabo la obra no quedó bien el alumbrado y nadie reclamó la garantía, por lo que a estas alturas ya no es válida.

La moneda está en el aire. En medio de un clima de incertidumbre se encuentran los productores de maíz en Angostura, pues según señala el presidente del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma, nadie sabe qué va a pasar con sus cosechas al no haber certeza en la comercialización, razón por la que exigen al gobierno que haya alguna gestión que les permita aclarar un poco la situación, de otra manera, así como están ahorita quedan prácticamente a merced de los 'coyotes'.