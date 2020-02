Mal augurio. Quien de plano no está de acuerdo en cómo se están manejando las cosas al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Salvador Alvarado es el Grupo Auténtico del PRI (GAP), cuyos miembros señalan que por un momento habían pensado que para el proceso interno se respetaría la democracia, pero en un comunicado que emitieron a través de redes sociales aseguran que todo fue una farsa más, razón por la que manifiestan no tener interés por participar en ningún proceso interno y mientras tanto, dicho grupo seguirá siendo crítico de las irregularidades y malas acciones de funcionarios emanados del partido. Asimismo, todo indica que, según el GAP, el 2021 será una lección para el partido.

Derecho violentado. Tras solicitar autorizarle el Cabildo la licencia indefinida para ausentarse de su cargo como regidor en el Ayuntamiento de Mocorito, Claudio López Camacho asegura que no piensa regresar a dicho cargo, pues dice tener las cosas muy claras para ir en busca de la dirigencia del SNTE 53. Pero el meollo del asunto es que aunque ya libró una de las trabas que tenía, que era no ocupar ningún cargo de elección popular, ahora le dicen que si no ha pertenecido a un comité ejecutivo seccional no puede contender. Ante esto, el ex edil señala que están violentando sus derechos como ciudadano, pues comenta que conforme a la Constitución, "todos tenemos derecho de votar y ser votados". Mientras son peras o manzanas, López Camacho afirma que unirán fuerza en todo el país si el SNTE intenta convocar a una elección bajo este reglamento.

El puente. Lo que ya se veía venir después que Mocorito se adelantara al comunicado de suspensión de clases, se confirmó la mañana de ayer en rueda de prensa con el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien mostró su inquietud de hacer una nueva solicitud a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) para ver la posibilidad de que sea el miércoles uno de los dos días sin clases, esto con el fin de evitar que haya ausentismo un día después de terminar las fiestas carnestolendas. Es buena la intención, pero ya dependerá de las medidas que establezca la Dirección de Servicios Regionales en el Évora, a cargo de Lizandro Sillas López, en las escuelas del nivel básico, porque cada año ocurre el puente del miércoles en algunos planteles.

Desesperación. Muchos productores agrícolas de Angostura ya no hallan cómo pedirle a las autoridades municipales la ejecución de obras que los beneficien con el recurso que aportan del impuesto predial rústico (IPR), y quien alza la voz para ser escuchado es el comisario de Batury, Abelardo Meza Ruelas, mismo que exhorta a la alcaldesa a cumplir con lo que prometió, pues en muchas ocasiones ellos de su bolsa han puesto recursos para mejorar las condiciones de la comunidad, incluso actualmente las calles están en muy mal estado y no les han dado una rehabilitada. Meza Ruelas afirma que a la comunidad le hace falta mucha atención, pues están careciendo de servicios públicos, y el dinero del IPR, ¡bien, gracias!