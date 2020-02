Se tambalean. Quién sabe por qué sería, pero sin mucho escándalo, pese a contar con la presencia de Gloria Himelda Félix, Sergio Jacobo Gutiérrez, entre otras prestigiadas personalidades del PRI, Julio César Angulo rindió protesta como nuevo titular de la CNOP en Angostura, puesto que estaba vacante desde hace tiempo dado a que Jesús Enrique Verdugo Pérez lo dejó para tomar la presidencia del Comité Directivo Municipal del tricolor ante la salida de Héctor Hugo López, quien se fue a laborar a la presidencia al lado de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez. Sin duda alguna, el PRI está haciendo muchos enroques con el que buscan fortalecerse, pero lo lamentable del caso es que la estructura partidista se está fracturando, no está haciendo bien su trabajo, incluso se sienten abandonados por sus dirigentes, pues se rumora que Enrique Verdugo tiene muchos días que no se para a la oficina para deslindar responsabilidades.

Pero sin justificar. Aun cuando el secretario del Ayuntamiento de Mocorito, José Noé Contreras Avendaño, se ve muy seguro de que no será removido de su puesto, porque según él ya aclaró y habló con los regidores del municipio que le pidieron compareciera ante ellos, nunca aclaró su actuar, menos se disculpó públicamente por hacer uso de unidades del municipio en horas que no corresponden a las laborales, menos en actividades que no corresponden de su función. Sin duda, el buen juez por su casa empieza y el secretario del Ayuntamiento se le olvidó que es él quien debe de cumplir con el ejemplo.

Depositan la confianza. Una buena noticia anunció el Ayuntamiento de Salvador Alvarado la mañana de ayer: habrá nuevo corralón municipal. El alcalde, la síndica y la empresa ALDCA firmaron el convenio de la pensión municipal. Lo que más se destacó es que se garantizará la seguridad al ciudadano de que así como entre la unidad para su resguardo, así se le regresará al propietario. El presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez deposita toda la confianza en la empresa porque la describe como una empresa seria. Y se asegura que no se incurrirá en malas prácticas como la venta de piezas, como en reiteradas ocasiones se rumoraba entre los ciudadanos sobre la forma de operar en el corralón de la salida sur. Por lo que con este nuevo servicio se espera que en realidad se le dé certidumbre al ciudadano y el compromiso se mantenga tal y como se acordó.

En la espera. A pesar que el secretario de Agricultura y Ganadería del estado de Sinaloa, Manuel Tarriba, aseguró que ya estaban trabajando en la estrategia para pagarles a los productores de Choix y Sinaloa de Leyva, los agricultores siguen a la espera porque aún no reciben su apoyo. En donde estaban que temblaban y con miedito a quedarse en las mismas condiciones en el Pueblo Mágico de Mocorito, que pasó algo similar, sin embargo, corrieron con mejor suerte los mocoritenses, porque a estos sí les cumplió y les pagaron a todos los que se tenían contemplados, por lo que se espera que nadie se quede sin este beneficio, ya que es algo que los productores esperaban con ansias. Lo que sí es que les brinda un poco de esperanza el funcionario estatal, quien aseguró que de tener en sus manos el dinero, ya les habría entregado los apoyos en su debido tiempo. El problema es que desde hace meses andan en la urgencia de tener el recursos para echar a andar la tierra.