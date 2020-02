Comunicación efectiva. El dolor de cabeza de todos los años para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Salvador Alvarado ya les llegó a los elementos, porque es un cuento de nunca acabar que los vehículos invadan banquetas y lugares no permitidos para ver el recorrido del Carnaval. Y aunque el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, advirtió que aquellos que incurran en esta mala costumbre se les enviarán directo al corralón, la realidad es que la falta de cultura vial en la población es un reto enorme para los encargados de la ley y el orden vial en las fechas de las fiestas carnestolendas. Por lo que la comunicación efectiva será clave entre el director de Seguridad Pública, Gerardo Cervantes y el comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, para que se obtengan mejores resultados.

Gana popularidad. En Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez es muy dinámica, siempre anda gestionando acciones que beneficien a la ciudadanía y generen el desarrollo del municipio. Por muchas cosas que ha realizado ha ganado la popularidad entre la gente y ahora está en el gusto de los niños y jóvenes estudiantes, quienes gritaron de alegría al enterarse de la noticia que hizo sobre que no van a tener clases el último día de Carnaval para que vayan a disfrutar la fiesta. Lo malo del caso es que el Carnaval se desarrolla en la cabecera municipal y en esta suspensión entran todos los planteles educativos que hay en las diferentes comunidades y eso no puede ser posible, pues muchos jovencitos de Chinitos u otras comunidades lejanas no tienen la oportunidad de venir a la fiesta. Si la decisión es para ganar popularidad de cara a lo que pudiera venir en un futuro, bien por la alcaldesa.

Otra vez viendo lejos. Con la decisión interna que se tomó en el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Salvador Alvarado de apoyar una sola fórmula para encabezar el comité municipal, otra vez dejaron viendo lejos a Justino Rivera Méndez, quien desde hace tiempo viene viendo esta posibilidad, que de una u otra manera no se le ha permitido la suerte llegar a ser el presidente del Comité Municipal.

Sin pies ni cabeza. En Salvador Alvarado, el Partido Morena se encuentra sin pies ni cabeza, cada quien “sumando” por donde cree que puede lograr mayor impulso y estabilidad para el proceso electoral del 2021. Si viene algún senador, ya sea Imelda Castro o Rubén Rocha, diputado o los mismos regidores al municipio e integran reuniones que dejan sabor agridulce en muchos militantes que algunos se creen con liderazgos para ser tomados en cuenta, y simplemente se enteran por terceros de esos encuentros, generando rencores de quienes se creen con derechos situación que de no fortalecerse pudiera provocar mayor daño al interior de la militancia.

La razón. A raíz de que Guillermo Galindo Castro tomó posesión de la alcaldía de Mocorito, se realizaron algunos cambios, entre los que resalta el hecho de que Cruz Roja de la cabecera haya asumido la responsabilidad económica de la delegación de la sindicatura de Pericos, lo que aseguró la presidenta de esta institución en el Pueblo Mágico, Rosalba López Quiñones, que esto fue lo que causó un déficit de casi 900 mil pesos, por tal motivo ella pide que Pericos se rasque con sus propias uñas y que busque sus propios recursos, porque ellos estaban bien antes de que esto pasara. Por otro lado, afirmó que sí es necesario que Cruz Roja Pericos siga de pie porque las necesidades de este lugar apremian. Esta situación tiene con mucha incertidumbre a López Quiñones porque informó que ya se solicitó la independencia económica de la delegación Pericos y se encuentran a la espera de una respuesta positiva.