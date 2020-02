Sin mayor protocolo. Aun cuando en la entidad no se ha presentado un caso de sustracción de menores de los planteles escolares, sí ha habido casos de sospechas de presuntos delincuentes que pretenden cometer un delito. El jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, señaló que en los últimos días se han fortalecido acciones para que directores y maestros sean un enlace de seguridad de los alumnos, por lo que refuerzan la vigilancia a la hora de la salida. Pero eso sí, fue muy reiterativo para que no se generen alarmas porque las vieron o escucharon en redes sociales, por lo que hizo un llamado a ser precavidos pero también objetivos con este delicado tema.

Nomás esperando. Tranquilo, sin apuros y atendiendo a los alumnos en la universidad se encuentra el ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Marcos René Palafox Parra, quien cerró el año con una intensa actividad, en la que recorrió cada comunidad y sindicatura del municipio de Salvador Alvarado llevando actividades, despensas y dulces para los niños. De manera repentina presentó su renuncia y actualmente se mantiene a la espera, y aunque muchos comentan que no tiene apuro, no niega que siempre ha coqueteado con la silla de la dirección de la Universidad Autónoma de Occidente.

No más narcocultura. El anuncio que hiciera el presidente del Patronato del Carnaval Guamúchil 2020, Ebelizario Parra Montoya, de que no se permitirán narcocorridos en el repertorio de las agrupaciones musicales participantes en el escenario de los artistas, fue una noticia que no muchos se esperaban, pero es una medida positiva para abonar a un clima de convivencia sana y que en las fiestas no exista apología a la narcocultura. La declaración sin duda generó debate en redes sociales, porque se señalaba que algunos de los artistas invitados cuentan en su repertorio con narcocorridos, pero en este escenario guamuchilense las autoridades dejaron claro que aquí no se fomentará la narcocultura, porque la realidad es que para que se brinde una mayor seguridad de la ciudadanía también este tipo de medidas son muy importantes.

El descenso. A lo largo del tiempo se ha podido apreciar la decadencia del programa con el que se apoya a miles de ciudadanos en todo el estado, las cuales implementó Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, pero éstas cada vez ofrecen menos servicios a los habitantes que lo requieren. Ahora sí que el funcionario estatal tuvo carrera de caballo y parada de burro, ya que comenzó con todo en estos eventos, hasta parecía que quería impresionar a alguien, y en estos momentos son muy pocas las áreas que se instalan para ofrecer servicios a la ciudadanía. La otra es que las personas en ocasiones no acuden como ellos esperan, y pudiera ser que van eliminando la ayuda de manera paulatina.