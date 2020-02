Limitada. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció, respecto al tema del Operativo Mochila, que su capacidad de intervención está limitada porque no pueden vulnerar los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero que en los planteles donde se han hecho revisiones no se ha encontrado algún artefacto que puede ser constitutivo de un delito. En lo que sí insistió es en que la labor preventiva requiere en gran medida de la participación de los padres de familia y de la denuncia de la sociedad; sin embargo, un sector de padres de familia y docentes reclaman el regreso del programa Mochila Segura. Esto dependerá de la mejora de las estrategias de las instituciones de protección de la niñez y de Derechos Humanos para que se coadyuve en esa protección que se procura, porque por lo visto la Secretaría de Seguridad está lista pero limitada.

Abundan las bromas. También el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, señala que es preferible atender mil falsas alarmas a un hecho lamentable, esto debido a que últimamente los estudiantes son fácilmente influenciables por las bromas o retos que se difunden a través de redes sociales y que cada vez más las están llevando a cabo en escuelas de nivel primaria hasta secundaria, lo cual los obliga a reforzar el trabajo preventivo que han venido realizando. Lamentablemente este tipo de prácticas son ‘modas’ que no se sabe cuánto durarán, y, lo peor del caso, que constantemente surge algo nuevo de este tipo en redes sociales.

David contra Goliat. La carrera por la presidencia del Módulo de Riego 74-1 de Angostura está agarrando vuelo, y los aspirantes, Andrés Urías Urías y Alfredo Castro Escalante, están haciendo su luchita ante los usuarios en busca de votos que los lleven a ser favorecidos en la elección que se avecina. Muchos aseguran que Castro Escalante no lleva el gane, debido a que Urías Urías es respaldado por los grupos del poder, los que tienen el capital de inversión, como José Luis Angulo, los "Mayos Betos”, “El Pitón”, entre otros, incluso hasta el propio Wilfrido “El Pule” Bejarano. Por el lado de Alfredo Castro Escalante no resaltan grandes personalidades pero sí una gran cantidad de productores de mucha valía y arrastre, que seguro no desisten en su afán de dar el gran campanazo. Hay que esperar a que se llegue el mes de abril para saber quién pudo más, ¿David o Goliat?

Pesa más el prestigio. Quien a propósito de la coyuntura política que hay en Sinaloa aprovechó para expresar su punto de vista fue el ex diputado federal David López Gutiérrez, asegurando que es más importante el prestigio que un candidato pueda tener para ganar una elección que la popularidad, argumentando que si "no tienen cola que les pisen" pueden tener un mejor resultado. Como ejemplo citó el caso del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.