Qué casualidad. Los cambios de dirigentes del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin) en diferentes municipios del estado, casualmente no han tenido nada que ver con el conflicto interno que se presentó con el sindicato hace algunos días. Claro está que Francisco Frías Castro, director estatal de Icatsin, no iba a decir otra cosa que afectara la imagen y reputación de este plantel que él representa a nivel estado actualmente, pero que a raíz de esta situación se empezaron a hacer los ajustes cayó de manera casual. El funcionario estatal aseguró que el problema que se tenía con el sindicato ya pasó, que es algo viejo y que todo ese problema ya quedó atrás, sin embargo los cambios de personal que se han dado son sospechosos. Pareciera que se quiere tapar el sol con un dedo diciendo que en Icatsin todo es miel sobre hojuelas.

Todo encaminado. Aun cuando del gobierno federal no se reciben apoyos que les permita tener mejores condiciones en el sector ganadero, el presidente de la Asociación Ganadera Local Productores Pecuarios de Guamúchil, AG, César Daniel Camacho Gutiérrez, se dijo contento por los logros que se han presentado. En un nutrido informe de actividades al que asistieron los mismos socios y funcionarios municipales dijo que los gobiernos municipales y estatales no los han dejado fuera de los apoyos, lo que les ha permitido accionar y generar mejores condiciones en el tema de mejoramiento genético y la alimentación del ganado. Se dijo que la situación es complicada, sin embargo como sector lo que más le compromete es servir a la población con la mejora en la calidad del ganado local.

El encuentro. No hay duda que los tiempos políticos han cambiado y ahora los aceleres se ven más frecuentes, hay quien trae el aplausómetro bien prendido y quien no pierde la oportunidad de salir en la foto. Esto se vio en el informe de la Asociación Ganadera Local Productores Pecuarios de Guamúchil AG, en la que coincidieron por lo menos tres que quieren la silla que actualmente ocupa el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. El primero sonriente y muy saludador, el actual secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, César Fredy Montoya Sánchez, luego Samuel López Angulo, quien no llegó solo, sino con toda su gente, pero estratégicamente bien acomodados y listos para porrear su presencia en el lugar, y el actual presidente electo del Comité Municipal del PRI, Marco Antonio López González, de quien sus esperanzas de ser el candidato se ven ya muy desteñidas pero no lo suficiente para no negar que aún quiere.

Los asesores. Una figura de la que poco conoce la ciudadanía es el asesor político contratado para asesorar, como su nombre lo indica, a un gobernante. En el caso de los municipios de la región del Évora los asesores respondieron a las entrevistas solicitadas para conocer sobre su trabajo. Pero sobre todo para saber porqué es necesaria su contratación en la administración pública. A decir del asesor del alcalde de Mocorito y el de la alcaldesa de Angostura, su trabajo sí es tomado en cuenta. Pero en el caso del municipio de Salvador Alvarado, hasta el momento el alcalde no cuenta con un asesor oficial en nómina ante la reciente salida de quien se desempeñaba en tal cargo. O al menos el presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez no ha informado si se conservará ese puesto o se eliminará dicha figura.