Deberían dar las gracias. Ahora resulta que los empleados de confianza que ingresan al Ayuntamiento de Mocorito deben aceptar trabajar y no contar con un Seguro Social ni las prestaciones que como todo empleado tienen derecho, solamente porque el alcalde dice que no hay dinero para solventar este tipo de gastos. Lo más lamentable es que no se está realizando alguna acción para evitar este problema dentro del Ayuntamiento. Lo peor es que estén aceptando trabajar en el gobierno sin ninguna prestación, sino que el alcalde Guillermo Galindo diga a pecho abierto que deberían dar las gracias por tener un empleo. ¿Será que no alcanza para cubrir el Seguro de los empleados de confianza pero sí para cubrir el Seguro con el que cuenta el alcalde? Si realmente el Ayuntamiento no cuenta con la capacidad económica para cubrir sus compromisos económicos, lo más viable sería que no contratara tanto personal, para que el dinero le alcance.

Puro de palabra. En Angostura por todo se quiere sancionar, a los funcionarios y empleados que no quieren trabajar o llegar temprano a sus labores, a los productores que quemen soca y ahora a los ciudadanos que de manera inconsciente realizan tiraderos de basura en lugares prohibidos. La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez fue quien dijo que éste era un aviso y que como tal no habría mano fría para no sancionar. Todo muy bien mientras se quiera mejorar, el detalle que ya se encuentran como Pedro y el Lobo, se dice tanto, que luego no les creen, y los funcionarios siguen llegando tarde, los productores quemando soca y los ciudadanos dejando basureros clandestinos en cada camino vecinal que se encuentran.

El desacuerdo. La iniciativa “Un día sin mujeres” generó debate entre regidoras y funcionarias. No todas respaldan el paro nacional que se promueve para el día 9 de marzo. Las regidoras que manifestaron su desacuerdo y que no se sumarán son Patricia Dautt y Luz Zita Vizcarra Burvoa. Pero de manera más apasionada y contundente fue la respuesta de Dautt, al exponer su desacuerdo al decir “no me uno”. Pero por más que trató la directora del Immujeres, Celina Félix, de convencer a las regidoras de la importancia de sumarse a la causa, nomás no tuvo eco. Quien dijo todo lo contrario fue la regidora Diana Chimal, quien expresó que ese día no hará nada y se pondrá la camiseta. El respaldo también vino de los hombres, de parte del regidor Gilberto Lugo y del presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, al decir que él apoyará el movimiento porque es justo y es una manera de enviar un mensaje a hacer conciencia y por el respeto a las mujeres.

Anda muy activo. En Angostura, Isaac Angulo García, secretario de Presidencia, le está sacando jugo a su puesto, dado a que ante los funcionarios del Ayuntamiento, incluso también frente a la ciudadanía, está figurando más que el secretario de la Comuna, Heriberto Tapia Armenta. La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ha depositado tan grande confianza en Isaac, que en muchas ocasiones le ha asignado responsabilidades que no le corresponden. Por su parte, se rumora que Heriberto Tapia tiene aspiraciones de crecer en la política, pero para ello necesita figurar más, sacar a flote el liderazgo que ejerció en sus anteriores puestos.