En desconocimiento. Se supone que los alcaldes deben de estar enterados de todo lo que pasa en su administración, pero al parecer Guillermo Galindo Castro, en sus tres años que lleva al frente de Mocorito, no se había dado cuenta que el área de transparencia oculta información en las actas de Cabildo que publica en su portal, como nombres y predios, que a decir de ellos, es para mayor seguridad de las personas de las que se habla en las sesiones de Cabildo. Pese a que esto se hace porque la ley así lo demanda, Galindo Castro no tenía idea en qué estado se encontraban las actas que se exponen al público en general en la página Web, en donde además de todo presumen mucha transparencia. Es posible que el asesor no esté haciendo su trabajo, así como tampoco el alcalde, y claro está que es el ejemplo a seguir, y los funcionarios lo hacen muy bien, porque en su mayoría no se enteran de lo que ocurre a su alrededor.

En la búsqueda de estrategia. Las maravillas que tiene y se proyecta de la sindicatura de Surutato, en el municipio de Badiraguto, es un arduo trabajo que se ha empeñado en realizar día con día la directora de Turismo, Verónica Avilés Rochín. En los últimos años con esfuerzo trabaja para que se tengan más rutas turísticas que proyecten a la sierra y sus bellezas no solo dentro del municipio, sino que se ha hermanado con el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, por lo que el trabajo junto con el alcalde de ese municipio, Noel Chávez Velázquez, ha generado un buen resultado, al dejar instalada la ruta Mohinora Surutato XX20, que toma escenarios espectaculares del vecino municipio.

Fuera investidura. La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, no desaprovechó la oportunidad para promover el carnaval del municipio costero, próximo a realizarse, de una forma muy original. Y es que la señora presidenta se sumó al desfile del Carnaval Guamúchil 2020 acompañando a su esposo en una motocicleta; esa tarde dejó su investidura para disfrutar de la celebración guamuchilense pero con doble objetivo, además de ser parte de gritarle a la gente que vaya al Carnaval Angostura. El detalle es que no fue fácil de reconocerla por el estilo chopper que portaba en el recorrido del pasado domingo, pero cuando fue detectada que era la presidenta de Angostura por uno de los miembros del contingente de motociclistas, fue abordada por los medios de comunicación y respondió que vino a ser parte del apoyo al municipio de Salvador Alvarado.

Desilusión. Ayer Angostura fue sede de la quinta Jornada de Apoyo Puro Sinaloa y centenares de ciudadanos aprovecharon los beneficios ofrecidos por las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, pero llamó la atención que ningún regidor del Ayuntamiento estuvo presente, incluso ni el síndico procurador, Arturo Ávila Atondo, siendo que, al igual que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, también son autoridad pero por descuido de los organizadores del evento no fueron invitados. Los regidores afirman que en Cabildo son la voz del pueblo, y por tal motivo deberían de exigir ser tomados en cuenta en este tipo de eventos y demostrar que a las sesiones no solo van a levantar la mano y aprobar lo que la alcaldesa propone.