Déja vu. Pareciera que en Mocorito las autoridades municipales aseguran que serán rigurosas en el uso de vehículos oficiales en cada sesión de Cabildo, sin embargo, a principios del mes se aprobó por unanimidad por fin la iniciativa de reforma al reglamento de uso y control de vehículos, donde se prohíbe que los vehículos oficiales circulen durante los fines de semana, días inhábiles y después del horario laboral, a excepción de que sean vehículos de Seguridad Pública y vehículos al servicio de recolección de basura; pero más se ha tardado en levantar la mano, que algunos funcionarios salir de la ciudad. El regidor Eduardo Robles dijo que por lo menos ahora deberán contar con un permiso de circulación correspondiente, en donde diga a dónde, quiénes se mueven en la unidad y qué tanto tiempo se estima la diligencia y permiso, que deberá ser expedido por Oficialía Mayor.

El exhorto. Días más adelante llegará la veda del camarón y seguro la situación económica en la mayoría de las familias se pondrá muy difícil en los campos pesqueros ante la falta de empleo, y por tal razón el síndico de Costa Azul, Remberto Montoya Castro, es claro y firme en su exigencia, al solicitarle al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Acuacultura y Pesca, que está en manos de Sergio Torres Félix, que los apoyos de empleo temporal, si es que se van a dar este año debido a los recortes presupuestales, les lleguen a los ribereños beneficiados, justo en ese tiempo y no cuando ya va a empezar de nuevo la zafra y todo mundo está endeudado. Si bien es cierto que todo apoyo cuando llega es muy bien recibido, pero los pescadores estarían más agradecidos si fuera justo cuando más lo requieren para sacar adelante a la familia.

Le llegó el cambio. La preparación que ha venido realizando el actual presidente electo del Comité Municipal del PRI en Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, para ocupar este puesto ya se ha reflejado, y es que ayer de manera formal hizo entrega de la dirección del Conalep en el municipio al también priista Ismael Rosas Plascencia. El caminito hasta el momento le ha apuntado a lo que sus intereses le han ido marcando, y no pierde la esperanza ni deja de apuntarse para ser el candidato a la presidencia municipal por Salvador Alvarado.

Reunión privada. Las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Guamúchil, sostuvieron una reunión privada la mañana de ayer con la Dirección Estatal de Asuntos Jurídicos, ante las denuncias anónimas expuestas en "el tendedero del acoso escolar". Dos temas fueron el centro de la mesa: las acciones de seguimiento ante los señalamientos anónimos de alumnas hacia presuntos actos de acoso de parte de profesores. El otro punto de la reunión fue dar a conocer las indicaciones de la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho a todos los directores y directoras de la implementación del Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia de Género en la universidad. El director de Asuntos Jurídicos, José Javier López Jackson, concedió a este medio unos minutos para informar a detalle sobre la reunión que se llevaba a cabo de manera privada, pero al parecer a la directora María Trinidad López Lara no le informaron de que los medios la esperaban afuera de la sala de juntas para conocer el motivo de la reunión, o simplemente no se dio el tiempo, porque de su parte no hubo atención ni intención de informar.