En análisis. Entre presupuesto y presupuesto para el seguro de las unidades escolares han perdido la mayor parte del tiempo las autoridades municipales de Mocorito, pues en lugar de ponerse a trabajar de fondo en el tema y dar una solución positiva tanto a los alumnos como a los padres de familia, quienes envían a la escuela a sus hijos confiando en que no ocurra algún percance y que los menores no corran peligro, el asunto se mantiene en pausa. Florina Castañeda, jefa de Vinculación Educativa del Ayuntamiento de Mocorito, comentó que Jaime Enrique Angulo, tesorero municipal, es quien debe hacer el pago correspondiente pero que no se ha hecho debido a que se sigue cotizando un precio que le convenga al Ayuntamiento. Lo lamentable es que el tiempo está pasando demasiado rápido y los alumnos requieren de este servicio para tener certidumbre de que las cosas estarán bien en caso de algún altercado.

Hacer su parte. Con el anuncio que hiciera el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de la renovación completa del bulevar Rosales con la instalación de lámparas tipo LED, el municipio de Salvador Alvarado mejorará la imagen urbana de una de las principales vialidades de Guamúchil. La inversión de más de 7 millones de pesos promete una iluminación moderna como se aprecia en el malecón de Mazatlán, dijo Quirino Ordaz Coppel, y con esta nueva obra las autoridades municipales deberán asumir el compromiso de mantener en buen estado las luminarias. Pero el compromiso no debiera ser solo eso, sino que será muy importante la labor del Departamento de Ecología, que coordina Karina Camacho, con el programa de Guamúchil Limpio, que continúe para que no solo el bulevar, sino la ciudad, mejore en cultura de la limpieza, porque se empezó con fuerza con dicho programa y hasta se habló de brigadas en las colonias, pero últimamente ya no se escucha cómo opera ese programa.

Cuestión de sobrevivencia. Como constantemente ocurre en el Cuerpo de Bomberos de Mocorito, al igual que en otros más que son chicos en el estado de Sinaloa, a estas alturas del año ya no cuentan con los recursos para operar adecuadamente. El comandante de Bomberos Mocorito, Valentín Alapizco Arce, señala que es desde el mes de diciembre que les adeudan los recursos que proporciona el Gobierno del Estado, dinero del que prácticamente dependen como estación chica que son y por tal motivo les resulta difícil obtener otra fuente de ingresos. Al parecer, de no recibir pronto el recurso que les adeudan, no tendrían la manera de cubrir la nómina ni gastos como reparaciones de unidades y todo lo que conlleva la operatividad de la corporación.

Ya se preparan. Debido a la gran problemática que representa año con año la quema de soca en el municipio de Angostura y que esta ocasión las trillas comenzarán desde el mes de abril, el Ayuntamiento se prepara por medio del Comité contra la Quema de Soca para prevenir este tipo de situaciones, y es que como señaló el regidor Miguel Sotelo, el año pasado fueron llamadas de atención para quien incurrió en dicha práctica, pero asegura que este año sí se aplicarán fuertes multas. Como dice el dicho: 'sobre aviso no hay engaño', pero falta que el Comité realmente se aplique y lleve a cabo su trabajo y no quede solamente de membrete o en llamadas de atención, tendrían que pasar a la siguiente etapa para quienes quemen soca, pues esto trae consecuencias de diversos tipos.