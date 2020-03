No le alcanza el sueldo. El diputado local por el Distrito 09, José Manuel "Chenel" Valenzuela López, es un buen ejemplo de cómo aprender a estirar el sueldo, pero aun así no le alcanza, según afirma él mismo al informar cuánto gana como diputado en el Congreso del Estado de Sinaloa, que son nada más y nada menos que 100 mil pesos mensuales, cerca de 8 mil pesos menos que el presidente de la República. El sueldazo que tiene, simple y sencillamente no le alcanza y a veces se le acaba al tercer día la quincena de 50 mil pesos. La explicación que da el político angosturense es que reparte el dinero con la gente que le pide apoyos, pagos a personal que labora con él, la oficina de gestoría y sus compromisos familiares. Pero para quienes piensen que el sueldo que recibe es mucho dinero, asegura que no es así, pues dice que aparentemente es oneroso, pero no, porque para quien no es indiferente con las necesidades, el salario se le acaba.

Deja mucho qué desear. En la asamblea general y primer informe de labores, la presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Maricela García Sánchez, fue presa fácil del nerviosismo y dejó mucho qué desear, pues hasta cierto punto permitió que los ánimos entre los agremiados se caldearan cuando se tocó el punto de la expulsión de Mario Noel Camacho, y es que algunos estaban de acuerdo a que se diera pero otros no, y ahí vinieron los dimes y diretes, que de no haber sido por la intervención de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien fungía como invitada en el evento, quien sabe qué hubiera pasado, dado a que la acalorada discusión estaba subiendo de tono y ni Maricela ni Luis Fernando "El Cuate" Velázquez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), se atrevían a poner orden. Como las máximas autoridades de los ganaderos no ponían manos a la obra para evitar algún detalle mayor entre sus propios agremiados, tuvo que entrar al rescate de ellos Aglaeé, quien por cierto sacó a flote su liderazgo y jerarquía, al poner en su lugar a los alterados productores pecuarios que amenazaban con alterar el orden.

Juró que no regresaba. Quien dejó claro que no regresaría a ocupar su puesto como regidor en el Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito tras solicitar su licencia por tiempo indefinido el pasado mes de diciembre, fue Claudio López Camacho, pero al parecer la promesa se le olvidó, ya que en la sesión del pasado viernes dio la sorpresa reapareciendo y tomando su lugar en la mesa. Cabe recordar que recientemente había dado a conocer su postura y dijo que ni siquiera pensaba en regresar a su cargo como regidor. ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión?

Se van unos si están otros. Y precisamente fue la sesión de Cabildo del viernes pasado en el Ayuntamiento de Mocorito donde parecía más bien una sesión de apuestas, ya que por principio de cuentas, fue el regidor Claudio López Camacho quien aseguró, aun cuando está recién llegado, que si el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, continuaba en su puesto, él no volvía a formar parte de una sesión de Cabildo; mientras tanto, salió a relucir de nuevo el tema de la regidora Dalila Alondra Félix, a quien hace meses señalaron de no ser residente del municipio de Mocorito, y esta ocasión el edil Valerio Cervantes fue quien le dijo que comprobara que vivía en el municipio y si así era, él se iba de Cabildo. ¿A qué están jugando, pues?